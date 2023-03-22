Еще одному соучастнику "пьяных вечеринок" в Киевской области сообщили о подозрении – видео

Полиция объявила о подозрении еще одному мужчине, который 31 января 2023 года якобы был в компании, которая устраивала "пьяные вечеринки" в Киеве, а затем снимала видео с обнаженными девушками в бессознательном состоянии. Об этом сообщил генерал Андрей Небытов в Telegram.

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Правоохранители утверждают, что 21-летний блогер был соучастником сексуального насилия и видеофиксации преступных действий.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении сексуального насилия (ч. 3 ст. 153 УК). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

1 февраля 2023 года полицейские провели обыски в Киеве и Ивано-Франковской области, задержали двух вероятных организаторов вечеринок с алкоголем и наркотиками и объявили им о подозрении в изготовлении, сбыте и распространении порнографических материалов.

3 февраля Шевченковский суд Киева направил их под арест до 1 апреля.

Журналисты Суспильне присутствовали на суде, назвали имена подозреваемых – Андрей Ярина и Ярослав Домбровский.

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Мілана Головань

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