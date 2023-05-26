Засновника Pink Floyd підозрюють в неонацизмі через одяг, схожий на форму СС – фото
Поліція Берліна відкрила справу проти засновника гурту Pink Floyd Роджера Вотерса. Про це повідомляє німецьке видання Spiegel з посиланням на правоохоронців.
"Ми ведемо розслідування за підозрою в розпалюванні ненависті", – заявив речник поліції.
У відомстві додали, що на своєму концерті Роджерс був одягнений у довгий чорний шкіряний плащ та червону пов’язку: "Одяг, який нагадував форму офіцера СС".
Речник берлінської поліції заявив, що такий одяг підходить "для прославлення правління націонал-соціалістичного режиму", що може порушити громадський спокій.
Після розслідування справа буде передана в прокуратуру, яка вирішить, чи було скоєно кримінальне правопорушення, зазначили в берлінській поліції.
Видання зауважує, що пісня, до якої Вотерс одягає форму, називається "In the Flesh" з альбому "The Wall". У цій композиції головний герой уявляє себе в ролі диктатора.
Вотерс і до цього "привертав увагу антисемітськими заявами", його підозрюють у близькості до антиізраїльської ініціативи бойкоту BDS, пише Spiegel.
У Twitter уряду Ізраїлю також обурилися виступом музиканта та звинуватили його в оскверненні пам'яті жертв Голокосту. Під час виконання пісні транслювались імена жертв геноциду, зокрема убитої нацистами у віці 15 років Анни Франк.
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