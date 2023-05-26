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Засновника Pink Floyd підозрюють в неонацизмі через одяг, схожий на форму СС – фото

Этот материал также доступен на русском
26.05.2023, 19:05
Засновника Pink Floyd підозрюють в неонацизмі через одяг, схожий на форму СС – фото - Фото
Роджер Вотерс (скриншот з відео)

Поліція Берліна відкрила справу проти засновника гурту Pink Floyd Роджера Вотерса. Про це повідомляє німецьке видання Spiegel з посиланням на правоохоронців.

"Ми ведемо розслідування за підозрою в розпалюванні ненависті", – заявив речник поліції. 

У відомстві додали, що на своєму концерті Роджерс був одягнений у довгий чорний шкіряний плащ та червону пов’язку: "Одяг, який нагадував форму офіцера СС".

Речник берлінської поліції заявив, що такий одяг підходить "для прославлення правління націонал-соціалістичного режиму", що може порушити громадський спокій.

Після розслідування справа буде передана в прокуратуру, яка вирішить, чи було скоєно кримінальне правопорушення, зазначили в берлінській поліції.

Видання зауважує, що пісня, до якої Вотерс одягає форму, називається "In the Flesh" з альбому "The Wall". У цій композиції головний герой уявляє себе в ролі диктатора.

Вотерс і до цього "привертав увагу антисемітськими заявами", його підозрюють у близькості до антиізраїльської ініціативи бойкоту BDS, пише Spiegel. 

У Twitter уряду Ізраїлю також обурилися виступом музиканта та звинуватили його в оскверненні пам'яті жертв Голокосту. Під час виконання пісні транслювались імена жертв геноциду, зокрема убитої нацистами у віці 15 років Анни Франк.

"Доброго ранку всім, окрім Роджера Вотерса, який провів вечір у Берліні (так, Берлін), оскверняючи пам’ять Анни Франк і 6 мільйонів євреїв, убитих під час Голокосту", – йдеться у дописі.

Фото: Скриншот з відео

Фото: Скриншот з відео

Фото: Скриншот з відео
  • Вотерс закликав президента США Джо Байдена "зупинити війну" Росії проти України, змусивши президента Зеленського здатися. Представник України в ООН відповів: "Може, краще гітара, ніж балалайка?"
  • 7 вересня 2022 року перша леді Олена Зеленська відповіла на лист Вотерса, який закликав її натиснути на чоловіка, щоб "закінчити війну".
  • 25 вересня у Польщі скасували концерти засновника Pink Floyd через його позицію щодо України.
Артем Джеріпа
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НімеччинаІзраїльнеонацизмантисемітизмpink floydРоджер Вотерс
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