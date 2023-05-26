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Основателя Pink Floyd подозревают в неонацизме из-за одежды, похожей на форму СС – фото

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2023, 19:05
Основателя Pink Floyd подозревают в неонацизме из-за одежды, похожей на форму СС – фото - Фото
Роджер Уотерс (скриншот из видео)

Полиция Берлина открыла дело против основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на правоохранителей.

"Мы ведем расследование по подозрению в разжигании ненависти", – заявил спикер полиции.

В ведомстве добавили, что на своем концерте Роджерс был одет в длинный черный кожаный плащ и красную повязку: "Одежда, напоминавшая форму офицера СС".

Представитель берлинской полиции заявил, что такая одежда подходит "для прославления правления национал-социалистического режима", что может нарушить общественное спокойствие.

После расследования дело будет передано в прокуратуру, которая решит, было ли совершено уголовное правонарушение, заявили в берлинской полиции.

Издание отмечает, что песня, под которую Уотерс надевает форму, называется "In the Flesh" из альбома "The Wall". В этой композиции главный герой представляет себя в роли диктатора.

Уотерс и до этого "привлекал внимание антисемитскими заявлениями", его подозревают в близости к антиизраильской инициативе бойкота BDS, пишет Spiegel. 

В Twitter правительства Израиля также возмутились выступлением музыканта и обвинили его в осквернении памяти жертв Холокоста. Во время исполнения песни транслировались имена жертв геноцида, в том числе убитой нацистами в возрасте 15 лет Анны Франк.

"Доброе утро всем, кроме Роджера Уотерса, который провел вечер в Берлине (да, Берлин), оскверняя память Анны Франк и 6 миллионов евреев, убитых во время Холокоста", – говорится в сообщении.

Фото: Скриншот из видео

Фото: Скриншот из видео

Фото: Скриншот из видео
  • Уотерс призвал президента США Джо Байдена "остановить войну" России против Украины, заставив президента Зеленского сдаться. Представитель Украины в ООН ответил: "Может, лучше гитара, чем балалайка?"
  • 7 сентября 2022 года первая леди Елена Зеленская ответила на письмо Уотерса, призывавшего ее надавить на мужа, чтобы "закончить войну".
  • 25 сентября в Польше отменили концерты основателя Pink Floyd из-за его позиции в отношении Украины.
Артём Джерипа
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ГерманияИзраильантисемитизмнеонацизмроджер уотерсPink Floyd
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