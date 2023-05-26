Основателя Pink Floyd подозревают в неонацизме из-за одежды, похожей на форму СС – фото
Полиция Берлина открыла дело против основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на правоохранителей.
"Мы ведем расследование по подозрению в разжигании ненависти", – заявил спикер полиции.
В ведомстве добавили, что на своем концерте Роджерс был одет в длинный черный кожаный плащ и красную повязку: "Одежда, напоминавшая форму офицера СС".
Представитель берлинской полиции заявил, что такая одежда подходит "для прославления правления национал-социалистического режима", что может нарушить общественное спокойствие.
После расследования дело будет передано в прокуратуру, которая решит, было ли совершено уголовное правонарушение, заявили в берлинской полиции.
Издание отмечает, что песня, под которую Уотерс надевает форму, называется "In the Flesh" из альбома "The Wall". В этой композиции главный герой представляет себя в роли диктатора.
Уотерс и до этого "привлекал внимание антисемитскими заявлениями", его подозревают в близости к антиизраильской инициативе бойкота BDS, пишет Spiegel.
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