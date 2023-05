Основателя Pink Floyd подозревают в неонацизме из-за одежды, похожей на форму СС – фото

Полиция Берлина открыла дело против основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на правоохранителей.

"Мы ведем расследование по подозрению в разжигании ненависти", – заявил спикер полиции.

В ведомстве добавили, что на своем концерте Роджерс был одет в длинный черный кожаный плащ и красную повязку: "Одежда, напоминавшая форму офицера СС".

Представитель берлинской полиции заявил, что такая одежда подходит "для прославления правления национал-социалистического режима", что может нарушить общественное спокойствие.

После расследования дело будет передано в прокуратуру, которая решит, было ли совершено уголовное правонарушение, заявили в берлинской полиции.

Издание отмечает, что песня, под которую Уотерс надевает форму, называется "In the Flesh" из альбома "The Wall". В этой композиции главный герой представляет себя в роли диктатора.

Уотерс и до этого "привлекал внимание антисемитскими заявлениями", его подозревают в близости к антиизраильской инициативе бойкота BDS, пишет Spiegel.

В Twitter правительства Израиля также возмутились выступлением музыканта и обвинили его в осквернении памяти жертв Холокоста. Во время исполнения песни транслировались имена жертв геноцида, в том числе убитой нацистами в возрасте 15 лет Анны Франк.

"Доброе утро всем, кроме Роджера Уотерса, который провел вечер в Берлине (да, Берлин), оскверняя память Анны Франк и 6 миллионов евреев, убитых во время Холокоста", – говорится в сообщении.

Уотерс призвал президента США Джо Байдена "остановить войну" России против Украины, заставив президента Зеленского сдаться. Представитель Украины в ООН ответил: "Может, лучше гитара, чем балалайка?"

7 сентября 2022 года первая леди Елена Зеленская ответила на письмо Уотерса, призывавшего ее надавить на мужа, чтобы "закончить войну".

25 сентября в Польше отменили концерты основателя Pink Floyd из-за его позиции в отношении Украины.

