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"Отримуємо інформацію". Зеленський заявив, що Росія може влаштувати нову війну на Балканах

Этот материал также доступен на русском
16.11.2023, 08:38
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія може спровокувати нову війну на Балканах. Про це він повідомив у розмові із представниками африканських медіа.

За його словами, окрім війни на Близькому Сході, зараз необхідно уважно стежити за Балканами.

"Повірте, ми отримуємо інформацію, у Росії довгостроковий план. Близький Схід, другим відволіканням уваги будуть Балкани, принаймні якщо країни світу нічого не зроблять, там буде новий вибух. І знову, це не нова історія. Ця криза давня", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що Росія вкладатиметься у нову війну на Балканах, щоб розпорошувати увагу Заходу різними викликами.

  • 2022 року словенський президент Борут Пахор побоювався, що у разі затяжної війни Росії проти України "напруженість" у Європі може нібито перекинутися на південь та Західні Балкани.
  • Розбір LIGA.netчи може розпочатися війна між Косовом та Сербією і до чого тут Росія.
  • Генсек НАТО Столтенберг: НАТО збільшить свої миротворчі сили в Косовому, якщо відбудеться ескалація напруженості із сусідньою Сербією.

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Дмитро Гриниченко
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Володимир ЗеленськийвійнаІзраїльБалкани
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