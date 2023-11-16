"Отримуємо інформацію". Зеленський заявив, що Росія може влаштувати нову війну на Балканах

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія може спровокувати нову війну на Балканах. Про це він повідомив у розмові із представниками африканських медіа.

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За його словами, окрім війни на Близькому Сході, зараз необхідно уважно стежити за Балканами.

"Повірте, ми отримуємо інформацію, у Росії довгостроковий план. Близький Схід, другим відволіканням уваги будуть Балкани, принаймні якщо країни світу нічого не зроблять, там буде новий вибух. І знову, це не нова історія. Ця криза давня", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що Росія вкладатиметься у нову війну на Балканах, щоб розпорошувати увагу Заходу різними викликами.

2022 року словенський президент Борут Пахор побоювався, що у разі затяжної війни Росії проти України "напруженість" у Європі може нібито перекинутися на південь та Західні Балкани.

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