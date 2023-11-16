UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Получаем информацию". Зеленский заявил, что Россия может устроить новую войну на Балканах

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2023, 08:38
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия может спровоцировать новую войну на Балканах. Об этом он сообщил в разговоре с представителями африканских медиа.

По его словам, кроме войны на Ближнем Востоке сейчас необходимо пристально следить за Балканами. 

"Поверьте, мы получаем информацию, у России долгосрочный план. Ближний Восток, вторым отвлечением внимания будут Балканы, по крайней мере, если страны мира ничего не сделают, там будет новый взрыв. И снова, это не новая история. Этот кризис давний", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Россия будет вкладываться в новую войну на Балканах, чтобы распылять внимание Запада разными вызовами. 

  • В 2022 году словенский президент Борут Пахор опасался, что в случае затяжной войны России против Украины "напряженность" в Европе может якобы переброситься на юг и Западные Балканы.
  • Разбор LIGA.netможет ли начаться война между Косово и Сербией – и причем здесь Россия.
  • Генсек НАТО Столтенберг: НАТО увеличит свои миротворческие силы в Косово, если произойдет эскалация напряженности с соседней Сербией.

Читайте также: Спецпредставитель США: Западные Балканы "тяжело отравлены" кремлевской дезинформацией 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнабалканыИзраильВладимир Зеленский

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 