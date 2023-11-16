"Получаем информацию". Зеленский заявил, что Россия может устроить новую войну на Балканах

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия может спровоцировать новую войну на Балканах. Об этом он сообщил в разговоре с представителями африканских медиа.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, кроме войны на Ближнем Востоке сейчас необходимо пристально следить за Балканами.

"Поверьте, мы получаем информацию, у России долгосрочный план. Ближний Восток, вторым отвлечением внимания будут Балканы, по крайней мере, если страны мира ничего не сделают, там будет новый взрыв. И снова, это не новая история. Этот кризис давний", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Россия будет вкладываться в новую войну на Балканах, чтобы распылять внимание Запада разными вызовами.

В 2022 году словенский президент Борут Пахор опасался, что в случае затяжной войны России против Украины "напряженность" в Европе может якобы переброситься на юг и Западные Балканы.

Разбор LIGA.net — может ли начаться война между Косово и Сербией – и причем здесь Россия.

— может ли начаться война между Косово и Сербией – и причем здесь Россия. Генсек НАТО Столтенберг: НАТО увеличит свои миротворческие силы в Косово, если произойдет эскалация напряженности с соседней Сербией.

Читайте также: Спецпредставитель США: Западные Балканы "тяжело отравлены" кремлевской дезинформацией

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.