Папа Франциск доручив свою мирну місію в Україні кардиналу Дзуппі – Ватикан
20.05.2023, 21:09
Маттео Дзуппи (фото - EPA)
Папа римський Франциск доручив місію з реалізації своєї ініціативи щодо припинення російської війни проти України провідному італійському кардиналу Маттео Дзуппі, який є близьким до понтифіка. Про це повідомляє пресслужба Ватикану.
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Згідно з повідомленням, місія має "сприяти послабленню напруги у конфлікті в Україні".
Терміни цієї місії та її модальності зараз вивчаються, повідомили у Ватикані.
- 30 квітня папа Франциск сказав, що Ватикан створив миротворчу місію для припинення війни Росії проти України, але ця місія поки що не є публічною.
- 13 травня президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Італії та Ватикану, де був прийнятий папою римським Франциском.
- 18 травня блог Il Sismografo з посиланням на джерела повідомив, що до Києва для переговорів із Зеленським має бути направлений кардинал Болоньї Маттео Дзуппі, а до Москви для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним має поїхати голова департаменту східних церков Ватикану архієпископ Клаудіо Гуджеротті.
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