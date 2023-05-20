Папа Франциск доручив свою мирну місію в Україні кардиналу Дзуппі – Ватикан

Папа римський Франциск доручив місію з реалізації своєї ініціативи щодо припинення російської війни проти України провідному італійському кардиналу Маттео Дзуппі, який є близьким до понтифіка. Про це повідомляє пресслужба Ватикану.

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Згідно з повідомленням, місія має "сприяти послабленню напруги у конфлікті в Україні".

Терміни цієї місії та її модальності зараз вивчаються, повідомили у Ватикані.

30 квітня папа Франциск сказав, що Ватикан створив миротворчу місію для припинення війни Росії проти України, але ця місія поки що не є публічною.

13 травня президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Італії та Ватикану, де був прийнятий папою римським Франциском.

18 травня блог Il Sismografo з посиланням на джерела повідомив, що до Києва для переговорів із Зеленським має бути направлений кардинал Болоньї Маттео Дзуппі, а до Москви для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним має поїхати голова департаменту східних церков Ватикану архієпископ Клаудіо Гуджеротті.

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