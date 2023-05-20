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Папа Франциск доручив свою мирну місію в Україні кардиналу Дзуппі – Ватикан

Этот материал также доступен на русском
20.05.2023, 21:09
Папа Франциск доручив свою мирну місію в Україні кардиналу Дзуппі – Ватикан - Фото
Маттео Дзуппи (фото - EPA)

Папа римський Франциск доручив місію з реалізації своєї ініціативи щодо припинення російської війни проти України провідному італійському кардиналу Маттео Дзуппі, який є близьким до понтифіка. Про це повідомляє пресслужба Ватикану.

Згідно з повідомленням, місія має "сприяти послабленню напруги у конфлікті в Україні".

Терміни цієї місії та її модальності зараз вивчаються, повідомили у Ватикані.

  • 30 квітня папа Франциск сказав, що Ватикан створив миротворчу місію для припинення війни Росії проти України, але ця місія поки що не є публічною.
  • 13 травня президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Італії та Ватикану, де був прийнятий папою римським Франциском.
  • 18 травня блог Il Sismografo з посиланням на джерела повідомив, що до Києва для переговорів із Зеленським має бути направлений кардинал Болоньї Маттео Дзуппі, а до Москви для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним має поїхати голова департаменту східних церков Ватикану архієпископ Клаудіо Гуджеротті.
Вадим Ребрина
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війнапапа францискМаттео Дзуппі
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