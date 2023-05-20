Папа Франциск поручил свою мирную миссию в Украине кардиналу Дзуппи – Ватикан

Папа римский Франциск поручил миссию по реализации своей инициативы по прекращению российской войны против Украины ведущему итальянскому кардиналу Маттео Дзуппи, который близок к понтифику. Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.

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Согласно сообщению, миссия должна "способствовать ослаблению напряжения в конфликте в Украине".

Сроки миссии и ее модальности сейчас изучаются, сообщили в Ватикане.

30 апреля папа Франциск сказал, что Ватикан создал миротворческую миссию для прекращения войны России против Украины, но эта миссия пока не является публичной.

13 мая президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Италию и Ватикан, где был принят папой римским Франциском.

18 мая блог Il Sismografo со ссылкой на источники сообщил, что в Киев для переговоров с Зеленским должен быть направлен кардинал Болоньи Маттео Дзуппи, а в Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным должен отправиться глава департамента восточных церквей Ватикана архиепископ Клаудио Гуджеротти.

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