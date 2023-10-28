Пенс вибуває з праймеріз. Каже, республіканці "рухаються в іншому напрямку" – NBC News
Колишній віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що вибуває з перегонів за посаду президента США, оскільки у нього нібито не вистачає грошей на передвиборчу кампанію, а республіканці "рухаються в іншому напрямку". Про це повідомляють AFP News Agency та NBC News.
"Біблія говорить нам, що для будь-якої мети є свій час. Подорожуючи країною протягом останніх шести місяців, я прийшов сюди, щоб сказати – мені стало зрозуміло, що це не мій час. Після довгих молитов і роздумів я вирішив призупинити свою президентську кампанію", – сказав він.
Журналісти пишуть, що Пенс став першим "великим" кандидатом на посаду президента США, який вибув з праймеріз, в яких домінує 45-й президент США Дональд Трамп.
Пенс є членом Республіканської партії, прихильником військової підтримки України. За його словами, серед республіканців "немає місця" шанувальникам Путіна.
Пенс зійшов з дистанції за кілька місяців до початку республіканських праймеріз, які стартують 15 січня з Айови. Беззаперечні лідери на них – Трамп, Рон Десантіс, а також Вівек Рамасвамі.
За його словами, які передають ЗМІ, республіканці "рухаються в іншому напрямку".
- Пенс закликав не реагувати на ядерні погрози РФ і неодноразово наголошував на необхідності перемоги України.
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