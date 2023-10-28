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Пенс вибуває з праймеріз. Каже, республіканці "рухаються в іншому напрямку" – NBC News

Этот материал также доступен на русском
28.10.2023, 21:58
Пенс вибуває з праймеріз. Каже, республіканці
Майк Пенс (Фото: ЕРА)

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що вибуває з перегонів за посаду президента США, оскільки у нього нібито не вистачає грошей на передвиборчу кампанію, а республіканці "рухаються в іншому напрямку". Про це повідомляють AFP News Agency та NBC News.

"Біблія говорить нам, що для будь-якої мети є свій час. Подорожуючи країною протягом останніх шести місяців, я прийшов сюди, щоб сказати – мені стало зрозуміло, що це не мій час. Після довгих молитов і роздумів я вирішив призупинити свою президентську кампанію", – сказав він.

Журналісти пишуть, що Пенс став першим "великим" кандидатом на посаду президента США, який вибув з праймеріз, в яких домінує 45-й президент США Дональд Трамп.

Пенс є членом Республіканської партії, прихильником військової підтримки України. За його словами, серед республіканців "немає місця" шанувальникам Путіна.

Пенс зійшов з дистанції за кілька місяців до початку республіканських праймеріз, які стартують 15 січня з Айови. Беззаперечні лідери на них – Трамп, Рон Десантіс, а також Вівек Рамасвамі. 

За його словами, які передають ЗМІ, республіканці "рухаються в іншому напрямку".

ДОВІДКА. Чергові вибори президента США заплановано на 5 листопада 2024 року. Джо Байден і Дональд Трамп уже оголосили про намір брати участь у перегонах. Основним конкурентом Трампа в Республіканській партії вважається Рон Десантіс. Трамп неодноразово виступав проти допомоги Україні, хвалив диктатора Володимира Путіна та лякав світ ядерною війною. Десантіс робив суперечливі заяви про війну: спочатку він закликав збільшити військову допомогу Україні, проте потім назвав війну "територіальною суперечкою". Після шквалу критики з боку республіканців Десантіс назвав Путіна воєнним злочинцем та заявив, що Україна переможе.

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    Мілана Головань
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