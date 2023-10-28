Пенс выбывает из праймериз. Говорит, республиканцы "двигаются в другим курсом" – NBC News

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что выбывает с гонки за пост президента США, поскольку у него якобы не хватает денег на предвыборную кампанию, а республиканцы "движутся в другом направлении". Об этом сообщают AFP News Agency и NBC News.

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"Библия говорит нам, что для любой цели есть свое время. Путешествуя по стране в течение последних шести месяцев, я пришел сюда, чтобы сказать – мне стало понятно, что это не мое время. После долгих молитв и размышлений я решил приостановить свою президентскую кампанию ", – сказал он.

Журналисты пишут, что Пенс стал первым "большим" кандидатом на пост президента США, выбывшим из праймериз, в которых доминирует 45-й президент США Дональд Трамп.

Пенс является членом Республиканской партии, сторонником военной поддержки Украины. По его словам, среди республиканцев "нет места" поклонникам Путина.

Пенс сошел с дистанции за несколько месяцев до начала республиканских праймериз, стартующих 15 января с Айовы. Бесспорные лидеры на них – Трамп, Рон Десантис, а также Вивек Рамасвами.

По его словам, которые передают СМИ, республиканцы "двигаются в другом направлении".

СПРАВКА. Очередные выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. . Очередные выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Джо Байден Дональд Трамп уже объявили о намерении участвовать в гонке. Основным конкурентом Трампа в Республиканской партии считается Рон Десантис. Трамп неоднократно выступал против помощи Украине, хвалил диктатора Владимира Путина и пугал мир ядерной войной. Десантис делал противоречивые заявления о войне: сначала он призвал увеличить военную помощь Украине, однако потом назвал войну "территориальным спором". После шквала критики со стороны республиканцев Десантис назвал Путина военным преступником и заявил, что Украина победит.

Пенс призвал не реагировать на ядерные угрозы РФ и неоднократно отмечал необходимость победы Украины.

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