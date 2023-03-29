Бывший вице-президент США Пенс: Путин говорит о ядерном оружии, он в углу. Не реагируем

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что не стоит реагировать на очередные угрозы ядерным оружием со стороны диктатора Владимира Путина. Об этом он сообщил в интервью на канале Newsmax, цитирует его CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, каждый раз, когда Путина загоняют в угол, он начинает говорить о ядерном оружии. Таким же является и его заявление о якобы перемещении тактического ядерного оружия в Беларусь.

"Абсолютно важно, чтобы мы продолжали давать Украине то, что ей нужно. Мы не позволяем Путину отвлекать мир или уменьшать поддержку своими угрозами перемещения тактического ядерного оружия", — сказал Пенс.

Политик подчеркнул, что США стоит оставаться сильными и быть на стороне украинцев, продолжая поддержку.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что он обеспокоен планами Путина якобы разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

МИД Украины считает намерения России разместить в Беларуси ядерное оружие "провокационным шагом" и требует экстренно созвать заседание Совета Безопасности ООН.

В Белом доме заявили, что США не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь.

Читайте также: ГУР о ядерных угрозах Путина: Обезьяна с гранатой опасна, но в РФ есть и "другие субъекты"

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.