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Бывший вице-президент США Пенс: Путин говорит о ядерном оружии, он в углу. Не реагируем

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 09:16
Бывший вице-президент США Пенс: Путин говорит о ядерном оружии, он в углу. Не реагируем - Фото
Майк Пенс (Фото: EPA)

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что не стоит реагировать на очередные угрозы ядерным оружием со стороны диктатора Владимира Путина. Об этом он сообщил в интервью на канале Newsmax, цитирует его CNN.

По его словам, каждый раз, когда Путина загоняют в угол, он начинает говорить о ядерном оружии. Таким же является и его заявление о якобы перемещении тактического ядерного оружия в Беларусь. 

"Абсолютно важно, чтобы мы продолжали давать Украине то, что ей нужно. Мы не позволяем Путину отвлекать мир или уменьшать поддержку своими угрозами перемещения тактического ядерного оружия", — сказал Пенс.

Политик подчеркнул, что США стоит оставаться сильными и быть на стороне украинцев, продолжая поддержку. 

Ранее президент США Джо Байден заявил, что он обеспокоен планами Путина якобы разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

  • 25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
  • МИД Украины считает намерения России разместить в Беларуси ядерное оружие "провокационным шагом" и требует экстренно созвать заседание Совета Безопасности ООН.
  • В Белом доме заявили, что США не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь.

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Дмитро Гриниченко
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