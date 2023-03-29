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Байдена беспокоят планы Путина разместить ядерное оружие в Беларуси: Опасный разговор

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 07:21
Байдена беспокоят планы Путина разместить ядерное оружие в Беларуси: Опасный разговор - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что его беспокоят планы диктатора Владимира Путина якобы разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Об этом он сообщил во время общения с журналистами, цитирует его канал CNN.

По его словам, россияне еще не перемещали ядерное оружие на территорию Беларуси.
Он отметил, что его беспокоят подобные намерения диктатора. 

"О чем я говорил с вами, ребята, весь последний год? Это опасный разговор, и это вызывает беспокойство", — сказал Байден.

Ранее сенатор от Республиканской партии Джим Риш заявил, что Байден должен передать Украине дальнобойные и кассетные снаряды в ответ на ядерные угрозы РФ. 

  • 25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
  • МИД Украины считает намерения России разместить в Беларуси ядерное оружие "провокационным шагом" и требует из-за этого экстренно созвать заседание Совета Безопасности ООН.
  • В Белом доме заявили, что США не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь.

Читайте также: ГУР о ядерных угрозах Путина: Обезьяна с гранатой опасна, но в РФ есть и "другие субъекты"

Дмитро Гриниченко
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