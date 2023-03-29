Байдена беспокоят планы Путина разместить ядерное оружие в Беларуси: Опасный разговор

Президент США Джо Байден заявил, что его беспокоят планы диктатора Владимира Путина якобы разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Об этом он сообщил во время общения с журналистами, цитирует его канал CNN.

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По его словам, россияне еще не перемещали ядерное оружие на территорию Беларуси.

Он отметил, что его беспокоят подобные намерения диктатора.

"О чем я говорил с вами, ребята, весь последний год? Это опасный разговор, и это вызывает беспокойство", — сказал Байден.

Ранее сенатор от Республиканской партии Джим Риш заявил, что Байден должен передать Украине дальнобойные и кассетные снаряды в ответ на ядерные угрозы РФ.

25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

МИД Украины считает намерения России разместить в Беларуси ядерное оружие "провокационным шагом" и требует из-за этого экстренно созвать заседание Совета Безопасности ООН.

В Белом доме заявили, что США не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь.

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Дмитро Гриниченко

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