Сенатор: Байден должен ответить Путину, ВСУ нужно начать наносить дальнобойные удары

Сенатор от Республиканской партии Джим Риш заявил, что президент США Джо Байден должен передать Украине дальнобойные и кассетные снаряды в ответ на ядерные угрозы РФ и диктатора Владимира Путина. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, администрации Байдена не стоит создавать впечатление, что США сдерживает бряцание ядерным оружием от Путина, который грозит разместить тактические ядерные заряды в Беларуси.

Он отметил, что Белый дом должен реагировать увеличением военной помощи Украине.

Политик подчеркнул, что США должны дать Вооруженным Силам Украины возможности наносить дальние удары, а также передать кассетные боеприпасы.

25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

МИД Украины считает намерения России разместить в Беларуси ядерное оружие "провокационным шагом" и требует из-за этого экстренно созвать заседание Совета Безопасности ООН.

В Белом доме заявили, что США не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь.

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Дмитро Гриниченко

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