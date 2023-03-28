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Сенатор: Байден должен ответить Путину, ВСУ нужно начать наносить дальнобойные удары

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2023, 21:29
Сенатор: Байден должен ответить Путину, ВСУ нужно начать наносить дальнобойные удары - Фото
Джим Риш (Фото: EPA)

Сенатор от Республиканской партии Джим Риш заявил, что президент США Джо Байден должен передать Украине дальнобойные и кассетные снаряды в ответ на ядерные угрозы РФ и диктатора Владимира Путина. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, администрации Байдена не стоит создавать впечатление, что США сдерживает бряцание ядерным оружием от Путина, который грозит разместить тактические ядерные заряды в Беларуси. 

Он отметил, что Белый дом должен реагировать увеличением военной помощи Украине.

Политик подчеркнул, что США должны дать Вооруженным Силам Украины возможности наносить дальние удары, а также передать кассетные боеприпасы. 

  • 25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
  • МИД Украины считает намерения России разместить в Беларуси ядерное оружие "провокационным шагом" и требует из-за этого экстренно созвать заседание Совета Безопасности ООН.
  • В Белом доме заявили, что США не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь.

Читайте также: ГУР о ядерных угрозах Путина: Обезьяна с гранатой опасна, но в РФ есть и "другие субъекты"

Дмитро Гриниченко
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