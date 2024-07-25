Підтоплення синьої гілки метро у Києві: суд відправив під домашній арешт обох підозрюваних

Внаслідок закриття станцій метро лише за період із грудня 2023 року до березня 2024 року бюджету Києва завдано збитків розміром понад 138,5 млн грн

Тунель на станції "Деміївська" (Фото: Метробуд)

25 липня обрали запобіжний захід підозрюваним працівникам Київського метрополітену у межах справи щодо підтоплення тунелів між станціями "Деміївська" та "Либідська". Про це повідомила Київська міська прокуратура.

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Прокурори розповіли, що мова йде про начальника служби колії, тунельних споруд і будівель КП "Київський метрополітен" та виконувача обов’язків начальника метрополітену.

Чоловіків підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до тяжких наслідків, строк дії запобіжного заходу – до 23 вересня 2024 року.

25 липня міський голова Віталій Кличко заявив, що остаточна причина аварії тунелю метро біля станції "Деміївська" в Києві – порушення під час будівництва.

Водночас прокурори заперечили цю версію. Вони стверджують, причиною руйнування тунелю стала його неналежна експлуатація.

8 грудня 2023 року у Києві на терміновий ремонт закрили тунель біля станції метро "Деміївська" після того, як в оправі виявили тріщини, крізь які до тунелю потрапляла вода з піском. Шість станцій – "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки" – були відрізані від решти системи метрополітену.

Тунель між "Деміївською" та "Либідською" обіцяють відремонтувати не пізніше осені 2024 року.

За даними прокурорів, через закриття станцій метро та організацію наземного руху на цій ділянці лише за період із грудня 2023 року до березня 2024 року міському бюджету завдано збитків розміром понад 138,5 млн грн, а метрополітен недоотримав доходи на суму майже 26 млн грн.

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