Подтопление синей ветви метро в Киеве: суд отправил под домашний арест обоих подозреваемых

В результате закрытия станций метро только за период с декабря 2023 года по март 2024 года бюджету Киева нанесен ущерб размером более 138,5 млн грн

Тоннель на станции "Демиевская" (Фото: Метробуд)

25 июля избрали меру пресечения подозреваемым работникам Киевского метрополитена в рамках дела о подтоплении тоннелей между станциями "Демиевская" и "Лыбидская". Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

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Прокуроры рассказали, что речь идет о начальнике службы пути, туннельных сооружений и зданий КП "Киевский метрополитен" и исполняющем обязанности начальника метрополитена.

Мужчин подозревают в служебной халатности, которая привела к тяжелым последствиям, срок действия меры пресечения – до 23 сентября 2024 года.

25 июля городской голова Виталий Кличко заявил, что окончательная причина аварии тоннеля метро возле станции "Демиевская" в Киеве – нарушение во время строительства.

В то же время прокуроры отрицали эту версию. Они утверждают, что причиной разрушения тоннеля стала его ненадлежащая эксплуатация.

8 декабря 2023 года в Киеве на срочный ремонт закрыли тоннель возле станции метро "Демеевская" после того, как в оправе обнаружили трещины, сквозь которые в тоннель попадала вода с песком. Шесть станций – "Демиевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки" – были отрезаны от остальной системы метрополитена.

Тоннель между "Демиевской" и "Лыбидской" обещают отремонтировать не позднее осени 2024 года.

По данным прокуроров, из-за закрытия станций метро и организации наземного движения на этом участке только за период с декабря 2023 года по март 2024 года городскому бюджету нанесен ущерб размером более 138,5 млн грн, а метрополитен недополучил доходы на сумму почти 26 млн грн.

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