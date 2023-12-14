"Почему в Крыму роуминг, если он — РФ?" та інше: Путіну поставили незручні питання — фото

Під час пресконференції з російським диктатором, росіяни почали ставити йому "незручні питання"

Фото: пропагандистський етер

Під час так званої пресконференції російського диктатора Володимира Путіна оператори заходу "вивели на екран "незручні запитання", які зокрема стосувалися корупції в Росії та війни в Україні. Про це стало відомо з етеру пропагандистського телеканалу, це поширюють російські опозиційні й українські Telegram-канали.

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У той час, коли лідери країн Євросоюзу збиралися на саміті у Брюсселі, у Росії відбулася "пряма лінія" Путіна з росіянами. Загалом там вони цікавились, чому реальне життя у РФ відрізняється від того, яке показують по телебаченню.

Наприклад, росіяни цікавилися, коли "реальна Росія не буде відрізнятися від телевізійної".

Фото: пропагандистський етер

Також росіяни цікавилися, "чому переїхавши до Криму через міст, мобільний зв'язок включає роумінг, якщо Крим – Росія?"

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Фото: пропагандистський етер

Окрім цих запитань, також в етер пропагандистів потрапила низка інших:

→ Коли закінчиться війна? Коли буде мир? Коли будуть мирні переговори?

→ Як переїхати до тієї Росії, яку показують по "Першому" каналу?

→ За що наша країна бореться в Україні?





Фото: пропагандистський етер

За даними Telegram-каналів, російський диктатор на жодне із запитань не відповів, однак повторив наратив про те, що "війна закінчиться тоді, коли Росія досягне всіх цілей в Україні".

11 жовтня 2023 року стало відомо, що власники російських кав’ярень будуть закуповувати каву гіршої якості через зростання цін на продукцію, обумовлене обвалом курсу рубля.

11 грудня повідомлялося, що у Росії різко піднялися ціни на яйця через дефіцит продукції. Влада вирішила імпортувати їх із Туреччини й намагається знайти спосіб збільшити виробництво курей і яєць, а російські економісти пояснюють це зростання перевищенням попиту над пропозицією.

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