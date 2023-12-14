"Почему в Крыму роуминг, если он — РФ?" та інше: Путіну поставили незручні питання — фото
Під час так званої пресконференції російського диктатора Володимира Путіна оператори заходу "вивели на екран "незручні запитання", які зокрема стосувалися корупції в Росії та війни в Україні. Про це стало відомо з етеру пропагандистського телеканалу, це поширюють російські опозиційні й українські Telegram-канали.
У той час, коли лідери країн Євросоюзу збиралися на саміті у Брюсселі, у Росії відбулася "пряма лінія" Путіна з росіянами. Загалом там вони цікавились, чому реальне життя у РФ відрізняється від того, яке показують по телебаченню.
Наприклад, росіяни цікавилися, коли "реальна Росія не буде відрізнятися від телевізійної".
Також росіяни цікавилися, "чому переїхавши до Криму через міст, мобільний зв'язок включає роумінг, якщо Крим – Росія?"
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Окрім цих запитань, також в етер пропагандистів потрапила низка інших:
→ Коли закінчиться війна? Коли буде мир? Коли будуть мирні переговори?
→ Як переїхати до тієї Росії, яку показують по "Першому" каналу?
→ За що наша країна бореться в Україні?
За даними Telegram-каналів, російський диктатор на жодне із запитань не відповів, однак повторив наратив про те, що "війна закінчиться тоді, коли Росія досягне всіх цілей в Україні".
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- 11 грудня повідомлялося, що у Росії різко піднялися ціни на яйця через дефіцит продукції. Влада вирішила імпортувати їх із Туреччини й намагається знайти спосіб збільшити виробництво курей і яєць, а російські економісти пояснюють це зростання перевищенням попиту над пропозицією.
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