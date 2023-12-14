"Почему в Крыму роуминг, если он – РФ?" и другое: Путину задали неудобные вопросы — фото

Во время пресс-конференции с российским диктатором, россияне начали задавать ему "неудобные вопросы"

Фото: пропагандистский эфир

Во время так называемой пресс-конференции российского диктатора Владимира Путина операторы мероприятия "вывели на экран "неудобные вопросы", в частности касающиеся коррупции в России и войны в Украине. Об этом стало известно с эфира пропагандистского телеканала, это распространяют российские оппозиционные и украинские Telegram-каналы.

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В то время, когда лидеры стран Евросоюза собирались на саммите в Брюсселе, в России состоялась "прямая линия" Путина с россиянами. В общем там они интересовались, почему реальная жизнь в РФ отличается от той, которую показывают по телевидению.

Например, россияне интересовались, когда "реальная Россия не будет отличаться от телевизионной".

Фото: пропагандистский эфир

Также россияне интересовались, "почему переехав в Крым через мост, мобильная связь включает роуминг, если Крым – Россия?"

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Фото: пропагандистский эфир

Кроме этих вопросов, также в эфир пропагандистов попал ряд других вопросов:

→ Когда закончится война? Когда будет мир? Когда будут мирные переговоры?

→ Как переехать в ту Россию, которую показывают по "Первому" каналу?

→ За что наша страна борется в Украине?





Фото: пропагандистский эфир

По данным Telegram-каналов, российский диктатор ни на один из вопросов не ответил, однако повторил нарратив о том, что "война закончится тогда, когда Россия достигнет всех целей в Украине".

11 октября 2023 года стало известно, что владельцы российских кофеен будут закупать кофе худшего качества из-за роста цен на продукцию, обусловленного обвалом курса рубля.

11 декабря сообщалось, что в России резко поднялись цены на яйца из-за дефицита продукции. Власти решили импортировать их из Турции и пытаются найти способ увеличить производство кур и яиц, а российские экономисты объясняют этот рост превышением спроса над предложением.

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