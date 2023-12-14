"Почему в Крыму роуминг, если он – РФ?" и другое: Путину задали неудобные вопросы — фото
Во время так называемой пресс-конференции российского диктатора Владимира Путина операторы мероприятия "вывели на экран "неудобные вопросы", в частности касающиеся коррупции в России и войны в Украине. Об этом стало известно с эфира пропагандистского телеканала, это распространяют российские оппозиционные и украинские Telegram-каналы.
В то время, когда лидеры стран Евросоюза собирались на саммите в Брюсселе, в России состоялась "прямая линия" Путина с россиянами. В общем там они интересовались, почему реальная жизнь в РФ отличается от той, которую показывают по телевидению.
Например, россияне интересовались, когда "реальная Россия не будет отличаться от телевизионной".
Также россияне интересовались, "почему переехав в Крым через мост, мобильная связь включает роуминг, если Крым – Россия?"
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Кроме этих вопросов, также в эфир пропагандистов попал ряд других вопросов:
→ Когда закончится война? Когда будет мир? Когда будут мирные переговоры?
→ Как переехать в ту Россию, которую показывают по "Первому" каналу?
→ За что наша страна борется в Украине?
По данным Telegram-каналов, российский диктатор ни на один из вопросов не ответил, однако повторил нарратив о том, что "война закончится тогда, когда Россия достигнет всех целей в Украине".
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