У Байдена висміяли "висування на вибори" від Путіна: Це будуть круті перегони

Кірбі порівняв "вибори" в Росії, на яких Путін формально продовжить своє перебування при владі, з кінними перегонами

Володимир Путін (Фото: EPA)

У Білому домі висміяли "висування на вибори президента", про яке оголосив диктатор Володимир Путін 8 грудня. Про це на брифінгу повідомив представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі.

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Журналіст попросив чиновника прокоментувати заяву Путіна про похід на "вибори" у РФ навесні 2024 року.

За словами Кірбі, процес "голосування" в Росії можна порівняти з кінними перегонами.

"Ну, це будуть найкрутіші перегони, чи не так? Це все, що я можу сказати з цього приводу", – заявив він.

Раніше Путін сказав, що "висуватиметься" на вже п'ятий термін у Кремлі. "Вибори" заплановані на березень 2024 року – ймовірно, Путіна гарантовано "переоберуть" у першому турі. Диктатор править Росією із 1999 року.

Омбудсмен Лубінець розповів, як окупанти проводять псевдовибори: вони роздають паспорти РФ перед "голосуванням" і озброєні люди контролюють, щоб українці ставили галочку за путінську партію Єдина Росія.

Українські партизани підірвали авто, ліквідували та поранили окупантів, які транспортували "бюлетені" для псевдовиборів у тимчасово окупованій Новій Каховці.

Дивіться відео з Херсонської області, як окупанти змушували голосувати під дулами автоматів.

На Запоріжжі дрони СБУ вдарили по псевдовиборчому штабу із заповненими бюлетенями. Ще прилетіло на "дільницю" у Бердянську.

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