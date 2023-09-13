ГУР: "Вибори" не мають жодного значення навіть для окупантів, були приводом для низки заходів

Влаштовані Росією псевдовибори на тимчасово окупованих територіях не мають жодного значення ані для України, ані для самої РФ, і їх проведення було потрібно окупантам для розпилювання бюджетних коштів, роздачі паспортів РФ, репресій та перевірки чоловічого населення. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

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"Вони освоїли бюджет і розпиляли чергову суму коштів для начебто легітимізації російської присутності на окупованих територіях. Ані для окупантів, ані для всього світу чи для України це не має жодного значення. Всі розуміють, що це не вибори, а цирк і фарс", – сказав Юсов.

Він зазначив, що "вибори" в окупації стали приводом для нової хвилі примусової незаконної паспортизації українців, а також для додаткової перевірки чоловічого населення задля подальших незаконних мобілізаційних заходів, і ще під цим приводом спецслужби РФ провели додаткові репресивні фільтраційні заходи.

Омбудсмен Лубінець розповів, як окупанти проводять псевдовибори: вони роздають паспорти РФ перед "голосуванням", і озброєні люди контролюють, щоб українці ставили галочку за путінську партію Єдина Росія.

Українські партизани підірвали авто, ліквідували та поранили окупантів, які транспортували "бюлетені" для псевдовиборів у тимчасово окупованій Новій Каховці.

Дивіться відео з Херсонської області, як окупанти змушували голосувати під дулами автоматів.

У Запорізькій області дрони СБУ вдарили по псевдовиборчому штабу окупантів із заповненими бюлетенями. Ще прилетіло на "дільницю" в Бердянську.

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