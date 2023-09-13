ГУР: "Выборы" не имеют никакого значения даже для РФ, были поводом для ряда мероприятий

Устроенные Россией псевдовыборы на временно оккупированных территориях не имеют никакого значения ни для Украины, ни для самой РФ, и их проведение было нужно оккупантам для распила бюджетных средств, раздачи паспортов РФ, репрессий и проверки мужского населения. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

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"Они освоили бюджет и распилили очередную сумму средств для якобы легитимации российского присутствия на оккупированных территориях. Ни для оккупантов, ни для всего мира или для Украины это не имеет никакого значения. Все понимают, что это не выборы, а цирк и фарс", – сказал Юсов.

Он отметил, что "выборы" в оккупации послужили поводом для новой волны принудительной незаконной паспортизации украинцев, а также для дополнительной проверки мужского населения для дальнейших незаконных мобилизационных мероприятий, и еще под этим поводом спецслужбы РФ провели дополнительные репрессивные фильтрационные мероприятия.

Омбудсмен Лубинец рассказал, как оккупанты проводят псевдовыборы: они раздают паспорта РФ перед "голосованием", и вооруженные люди контролируют, чтобы украинцы ставили галочку за путинскую партию Единая Россия.

Украинские партизаны взорвали авто, ликвидировали и ранили оккупантов, которые транспортировали "бюллетени" для псевдовыборов во временно оккупированной Новой Каховке.

Смотрите видео из Херсонской области, как оккупанты заставляли голосовать под дулами автоматов.

В Запорожской области дроны СБУ ударили по псевдоизбирательному штабу с заполненными бюллетенями. Еще прилетело на "участок" в Бердянске.

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