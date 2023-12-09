У Байдена высмеяли "выдвижение на выборы" от Путина: Это будут крутые скачки

Кирби сравнил "выборы" в России, на которых Путин формально продлит свое пребывание у власти, со скачками

Владимир Путин (Фото: EPA)

В Белом доме высмеяли "выдвижение на выборы президента", о котором объявил диктатор Владимир Путин 8 декабря. Об этом на брифинге сообщил представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби.

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Журналист попросил чиновника прокомментировать заявление Путина о походе на "выборы" в РФ весной 2024 года.

По словам Кирби, процесс "голосования" в России можно сравнить со скачками.

"Ну, это будут самые крутые скачки, не так ли? Это все, что я могу сказать по этому поводу", — заявил он.

Ранее Путин сказал, что будет "выдвигаться" на уже пятый срок в Кремле. "Выборы" запланированы на март 2024 года — вероятно, Путина гарантировано "переизберут" в первом туре. Диктатор правит Россией с 1999 года.

Омбудсмен Лубинец рассказал, как оккупанты проводят псевдовыборы: они раздают паспорта РФ перед "голосованием", и вооруженные люди контролируют, чтобы украинцы ставили галочку за путинскую партию Единая Россия.

Украинские партизаны взорвали авто, ликвидировали и ранили оккупантов, которые транспортировали "бюллетени" для псевдовыборов во временно оккупированной Новой Каховке.

Смотрите видео из Херсонской области, как оккупанты заставляли голосовать под дулами автоматов.

В Запорожской области дроны СБУ ударили по псевдоизбирательному штабу с заполненными бюллетенями. Еще прилетело на "участок" в Бердянске.

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