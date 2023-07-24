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Під Бахмутом внаслідок атаки дрона отримав поранення американський журналіст – AFP

Этот материал также доступен на русском
24.07.2023, 21:53
Під Бахмутом внаслідок атаки дрона отримав поранення американський журналіст – AFP - Фото
Ділан Коллінз (Фото: instagram/collinsofdyl)

Сьогодні, 24 липня, під Бахмутом зазнав поранення американський журналіст, який працює у французькій Agence France-Presse. Про це повідомляє AFP.

Журналіст AFP, громадянин США Ділан Коллінз був поранений внаслідок атаки російського безпілотника, коли робив репортаж про українську артилерійську позицію біля Бахмута.

35-річний Коллінз отримав множинні осколкові поранення, його евакуювали до найближчої лікарні, де проходить лікування. За словами лікарів, його життю нічого не загрожує.

Як зазначається, журналіст свідомий та розмовляє зі своїми колегами.

Коллінз працює в AFP з 2018 року і зараз є відеокоординатором агентства з Лівану та Сирії. Він виконував регулярні місії в Україні з лютого 2022 року та прибув до Києва у перші дні повномасштабного російського вторгнення.

Коллінз має великий досвід роботи у зонах конфліктів на Близькому Сході.

Наталія Медведєва
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