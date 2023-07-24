Под Бахмутом в результате атаки дрона получил ранение американский журналист – AFP

Сегодня, 24 июля, под Бахмутом получил ранение американский журналист, который работает во французском Agence France-Presse. Об этом сообщает AFP.

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Журналист AFP, гражданин США Дилан Коллинз был ранен в результате атаки российского беспилотника, когда делал репортаж об украинской артиллерийской позиции возле Бахмута.

35-летний Коллинз получил множественные осколочные ранения, его эвакуировали в ближайшую больницу, где он проходит лечение. По словам врачей, его жизни ничего не угрожает.

Как отмечается, журналист в сознании и разговаривает со своими коллегами.

Коллинз работает в AFP с 2018 года и в настоящее время является видеокоординатором агентства по Ливану и Сирии. Он выполнял регулярные миссии в Украине с февраля 2022 года и прибыл в Киев в первые дни полномасштабного российского вторжения.

Коллинз имеет большой опыт работы в зонах конфликтов на Ближнем Востоке.

9 мая 2023 года недалеко от Бахмута погиб 32-летний журналист AFP Арман Солдин.

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