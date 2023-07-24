UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Под Бахмутом в результате атаки дрона получил ранение американский журналист – AFP

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2023, 21:53
Под Бахмутом в результате атаки дрона получил ранение американский журналист – AFP - Фото
Дилан Коллинз (Фото: instagram/collinsofdyl)

Сегодня, 24 июля, под Бахмутом получил ранение американский журналист, который работает во французском Agence France-Presse. Об этом сообщает AFP.

Журналист AFP, гражданин США Дилан Коллинз был ранен в результате атаки российского беспилотника, когда делал репортаж об украинской артиллерийской позиции возле Бахмута.

35-летний Коллинз получил множественные осколочные ранения, его эвакуировали в ближайшую больницу, где он проходит лечение. По словам врачей, его жизни ничего не угрожает.

Как отмечается, журналист в сознании и разговаривает со своими коллегами.

Коллинз работает в AFP с 2018 года и в настоящее время является видеокоординатором агентства по Ливану и Сирии. Он выполнял регулярные миссии в Украине с февраля 2022 года и прибыл в Киев в первые дни полномасштабного российского вторжения.

Коллинз имеет большой опыт работы в зонах конфликтов на Ближнем Востоке.

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнажурналистбахмут
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 