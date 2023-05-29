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Подоляк: Україні потрібна демілітаризована зона на 100 км вглиб Росії

Этот материал также доступен на русском
29.05.2023, 17:39
Подоляк: Україні потрібна демілітаризована зона на 100 км вглиб Росії - Фото
Михайло Подоляк (фото — пресслужба Офісу президента)

Ключовою темою повоєнного устрою України має стати запровадження демілітаризованої зони в 100-120 км на території Бєлгородської, Брянської, Курської, Ростовської областей РФ, вважає радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

На його думку, необхідно буде встановити запобіжники для уникнення повторення агресії в майбутньому.

"Для забезпечення реальної безпеки жителів Харківської, Чернігівської, Сумської, Запорізької, Луганської та Донецької областей і захисту їх від обстрілів обов’язковим буде запровадження демілітаризованої зони в 100-120 км на території Бєлгородської, Брянської, Курської, Ростовської республік", – написав Подоляк.

Імовірно, на першому етапі у демілітаризованій зоні діятиме міжнародний контрольний контингент, додав він.

  • У січні 2023 року секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Російська Федерація намагається нав'язати розділення України за "корейським" сценарієм мирного врегулювання. 

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Вадим Ребрина
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михайло подоляк
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