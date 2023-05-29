Подоляк: Україні потрібна демілітаризована зона на 100 км вглиб Росії

Ключовою темою повоєнного устрою України має стати запровадження демілітаризованої зони в 100-120 км на території Бєлгородської, Брянської, Курської, Ростовської областей РФ, вважає радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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На його думку, необхідно буде встановити запобіжники для уникнення повторення агресії в майбутньому.

"Для забезпечення реальної безпеки жителів Харківської, Чернігівської, Сумської, Запорізької, Луганської та Донецької областей і захисту їх від обстрілів обов’язковим буде запровадження демілітаризованої зони в 100-120 км на території Бєлгородської, Брянської, Курської, Ростовської республік", – написав Подоляк.

Імовірно, на першому етапі у демілітаризованій зоні діятиме міжнародний контрольний контингент, додав він.

У січні 2023 року секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Російська Федерація намагається нав'язати розділення України за "корейським" сценарієм мирного врегулювання.

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