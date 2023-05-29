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Подоляк: Украине нужна демилитаризованная зона на 100 км вглубь России

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 17:39
Подоляк: Украине нужна демилитаризованная зона на 100 км вглубь России - Фото
Михаил Подоляк (фото — пресс-служба Офиса президента)

Ключевой темой послевоенного устройства Украины должно стать создание демилитаризованной зоны в 100-120 км на территории Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей РФ, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его мнению, необходимо будет установить заграждения во избежание повторения агрессии в будущем.

"Для обеспечения реальной безопасности жителей Харьковской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей и защиты их от обстрелов обязательным будет введение демилитаризованной зоны в 100-120 км на территории Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской республик", – написал Подоляк.

По всей видимости, на первом этапе в демилитаризованной зоне будет действовать международный контрольный контингент, добавил он.

  • В январе 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Российская Федерация пытается навязать разделение Украины по "корейскому" сценарию мирного урегулирования.

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Вадим Ребрина
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михаил подоляк
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