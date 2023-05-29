Подоляк: Украине нужна демилитаризованная зона на 100 км вглубь России

Ключевой темой послевоенного устройства Украины должно стать создание демилитаризованной зоны в 100-120 км на территории Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей РФ, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его мнению, необходимо будет установить заграждения во избежание повторения агрессии в будущем.

"Для обеспечения реальной безопасности жителей Харьковской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей и защиты их от обстрелов обязательным будет введение демилитаризованной зоны в 100-120 км на территории Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской республик", – написал Подоляк.

По всей видимости, на первом этапе в демилитаризованной зоне будет действовать международный контрольный контингент, добавил он.

В январе 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Российская Федерация пытается навязать разделение Украины по "корейскому" сценарию мирного урегулирования.

Читайте также: Инфографика | "Бавовны" становится больше, или Как взрывается Россия: интерактивная карта (обновлено)

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.