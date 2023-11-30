Помер нобелівський лавреат, колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер

У віці 100 років помер лавреат нобелівської премії миру, колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер, обставини смерті невідомі

Генрі Кіссінджер (Фото: EPA)

У США у віці 100 років помер лавреат нобелівської премії миру, колишній державний секретар Генрі Кіссінджер. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на геополітичну консалтингову фірму політика Kissinger Associates Inc.

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Компанія Кіссінджера не наводить обставини його смерті.

Ексдержсекретар буде похований під час приватної сімейної служби, після якої пізніше відбудеться публічна панахида в Нью-Йорку, передає ЗМІ.

"Після свого сторіччя Кіссінджер був активним, відвідував зустрічі в Білому домі, опублікував книгу про стилі лідерства та давав свідчення перед комітетом Сенату про ядерну загрозу з боку Північної Кореї. У липні 2023 року він здійснив несподіваний візит до Пекіна, щоб зустрітися з главою Китаю Сі Цзіньпіном", – пише Reuters.

Кіссінджер був держсекретарем при президентах Річарді Ніксоні та Джеральді Форді.

Нобелівську премію він отримав у 1973 році за "На знак визнання заслуг у зв'язку з перемир'ям у В'єтнамі", раніше перемир'я було оформлене Паризькою мирною угодою в січні того ж року.

Разом із Кісінджером Нобелівську премію присудили члену політбюро комуністичного В'єтнаму Ле Дих Тхо, але той відмовився її прийняти, оскільки, за його словами, мир у В’єтнамі ще було не встановлено.

Військові дії поновилися вже в березні 1973-го, а у 1975 році комуністичний північний В'єтнам захопив південний В'єтнам, підтримуваний США.

У сімдесятих Кіссінджер став одним з "архітекторів" так званої політики "розрядки" – пом'якшення протистояння Радянського Союзу зі США та Заходом, яке завершилося із вторгненням радянських військ в Афганістан у 1979-му.

У 2008-му Кіссінджер виступав проти вступу України до НАТО, а у 2014-му він заявив, що Захід нібито зробив помилку, розцінивши анексію Криму Росією як прагнення до світового панування, і розкритикував введення санкцій проти РФ.

У травні 2022 року на форумі в Давосі Кіссінджер закликав Захід змусити Україну погодитися на мирні переговори з РФ щодо ліній до 24 лютого – без окупованих з 2014 року Криму та ОРДЛО.

Президент Володимир Зеленський розкритикував Кіссінджера і нагадав: 1938-го Захід уже дозволив нацистському вождю Адольфу Гітлеру окупувати Судети.

Уже в липні Кіссінджер заявив, що західні країни не можуть ухвалити умову відмови від українських територій на переговорах з Росією.

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