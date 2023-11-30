Умер нобелевский лауреат, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер

В возрасте 100 лет умер лауреат нобелевской премии мира, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, обстоятельства смерти неизвестны

Генри Киссинджер (Фото: EPA)

В США в возрасте 100 лет скончался лауреат нобелевской премии мира, бывший государственный секретарь Генри Киссинджер. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на геополитическую консалтинговую фирму политика Kissinger Associates Inc.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Компания Киссинджера не приводит обстоятельства его смерти.

Экс-госсекретарь будет похоронен во время частной семейной службы, после которой позже состоится публичная панихида в Нью-Йорке, передает СМИ.

"После своего столетия Киссинджер был активным, посещал встречи в Белом доме, опубликовал книгу о стилях лидерства и давал показания перед комитетом Сената о ядерной угрозе со стороны Северной Кореи. В июле 2023 года он совершил неожиданный визит в Пекин, чтобы встретиться с главой Китая. Си Цзиньпином", – пишет Reuters.

Киссинджер был госсекретарем при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде.

Нобелевскую премию он получил в 1973 году за "В знак признания заслуг в связи с перемирием во Вьетнаме ", ранее перемирие было оформлено Парижским мирным соглашением в январе того же года.

Вместе с Киссинджером Нобелевская премия была присуждена члену политбюро коммунистического Вьетнама Ле Дых Тхо, но тот отказался ее принять, поскольку, по его словам, мир во Вьетнаме еще не был установлен.

Военные действия возобновились уже в марте 1973-го, а в 1975 году коммунистический северный Вьетнам захватил южный Вьетнам, поддерживаемый США.

В семидесятых Киссинджер стал одним из "архитекторов" так называемой политики "разрядки" – смягчение противостояния Советского Союза с США и Западом, завершившееся с вторжением советских войск в Афганистан в 1979-м.

В мае 2022 года на форуме в Давосе Киссинджер призвал Запад заставить Украину согласиться на мирные переговоры с РФ по линиям до 24 февраля – без оккупированных с 2014 года Крыма и ОРДЛО.

Президент Владимир Зеленский подверг критике Киссинджера и напомнил: в 1938-м Запад уже разрешил нацистскому вождю Адольфу Гитлеру оккупировать Судеты.

Уже в июле Киссинджер заявил, что западные страны не могут принять условие отказа от украинских территорий на переговорах с Россией.

Читайте также: Госдеп ответил Киссинджеру: Украина победит и сама будет определять свое будущее