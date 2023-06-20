Допомога ЄС у 50 млрд євро буде зумовлена реформами в Україні – Єврокомісія

Фінансова допомога Євросоюзу Україні у розмірі 50 млрд євро з 2024 до 2027 року надаватиметься за узгодженим з Україною планом її комплексного реформування з метою досягнення стандартів, необхідних для вступу до ЄС. Про це йдеться у спеціальному документі Єврокомісії.

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Як пояснюється в документі, фінансова допомога на відновлення, реконструкцію та модернізацію України надаватиметься через "спеціальний фінансовий інструмент, який забезпечить послідовну, передбачувану та гнучку підтримку України на період 2024-2027 років, адаптовану до безпрецедентних викликів підтримки країни, яка перебуває в стані війни".

Нова програма допомоги підтримає зусилля України щодо макрофінансової стабільності, сприяння відновленню, а також модернізації країни під час реалізації ключових реформ на шляху до вступу до ЄС.

Вказано, що Фонд підтримуватиме перехід до зеленої, цифрової та інклюзивної економіки, яка поступово приводитиметься згідно з правилами та стандартами ЄС відповідно до плану, погодженого Україною та ЄС.

Єврокомісія підтверджує, що запланована загальна сума Фонду становить до 50 млрд євро з 2024 до 2027 року. Кошти виділятимуться як через гранти, так і у вигляді кредитів.

Водночас наголошується, що для виділеної допомоги буде запроваджено "надійну систему прозорості, аудиту та контролю для забезпечення захисту фінансових інтересів ЄС".

Для цього "системи аудиту та контролю Української держави мають бути суттєво посилені у рамках реформ, передбачених планом".

По-друге, Єврокомісія зможе здійснювати перевірки проєктів у зв'язку з реалізацією плану "у будь-який момент проєктного циклу".

По-третє, буде створено "спеціальну незалежну ревізійну комісію", яка регулярно звітуватиме перед Єврокомісією про використання коштів, витрачених на досягнення цілей Фонду, і вироблятиме рекомендації для України, зумовлені ходом виконання плану.

У 2023 році макрофінансова допомога Україні з боку Євросоюзу становить 18 млрд євро, подальша допомога у перерахунку на рік буде меншою.

Загалом із початку повномасштабної війни Євросоюз мобілізував для України допомогу на загальну суму 38 млрд євро.

У березні 2023 року рада директорів МВФ затвердила чотирирічний кредит Україні на $15,6 млрд.

За оцінками МВФ, якщо війна Росії проти України завершиться до середини 2024 року, потреба України у зовнішньому фінансуванні становитиме $115 млрд. Якщо війна триватиме до кінця 2025 року, потреба зросте до $140 млрд.

1 червня про чотирирічну програму підтримки України, що готується, повідомила Financial Times, але тоді не була відома конкретна сума і механізми надання допомоги.

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