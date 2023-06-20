Помощь ЕС в 50 млрд евро будет обусловлена реформами в Украине – Еврокомиссия

Финансовая помощь Евросоюза Украине в размере 50 млрд евро с 2024 по 2027 годы будет предоставляться по согласованному с Украиной плану ее комплексного реформирования с целью достижения стандартов, необходимых для вступления в ЕС. Об этом говорится в специальном документе Еврокомиссии.

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Как поясняется в документе, финансовая помощь на восстановление, реконструкцию и модернизацию Украины будет оказываться через "специальный финансовый инструмент, который обеспечит последовательную, предсказуемую и гибкую поддержку Украины на период 2024-2027 годов, адаптированную к беспрецедентным вызовам поддержки страны, которая находится в состоянии войны".

Новая программа помощи поддержит усилия Украины по сохранению макрофинансовой стабильности, содействию восстановлению, а также модернизации страны при реализации ключевых реформ на пути к вступлению в ЕС.

Указано, что Фонд будет поддерживать переход к зеленой, цифровой и инклюзивной экономике, которая будет постепенно приводиться в соответствие с правилами и стандартами ЕС в соответствии с планом, согласованным Украиной и ЕС.

Еврокомиссия подтверждает, что запланированная общая сумма Фонда составляет до 50 млрд евро с 2024 по 2027 год. Средства будут выделяться как через гранты, так и в виде кредитов.

При этом подчеркивается, что для выделенной помощи будет введена "надежная система прозрачности, аудита и контроля для обеспечения защиты финансовых интересов ЕС".

Для этого "системы аудита и контроля Украинского государства должны быть существенно усилены в рамках реформ, предусмотренных планом".

Во-вторых, Еврокомиссия сможет осуществлять проверки проектов в связи с реализацией плана "в любой момент проектного цикла".

В-третьих, будет создана "специальная независимая ревизионная комиссия", которая будет регулярно отчитываться перед Еврокомиссией об использовании средств, потраченных на достижение целей Фонда, и вырабатывать рекомендации для Украины, обусловленные ходом выполнения плана.

В 2023 году макрофинансовая помощь Украине со стороны Евросоюза составляет 18 млрд евро, дальнейшая помощь в пересчете на год будет меньше.

В целом с начала полномасштабной войны Евросоюз мобилизовал для Украины помощь на общую сумму 38 млрд евро.

В марте 2023 года совет директоров МВФ утвердил четырехлетний кредит Украине на $15,6 млрд.

По оценкам МВФ, если война России против Украины завершится к середине 2024 года, потребность Украины во внешнем финансировании составит $115 млрд. Если война будет продолжаться до конца 2025 года, потребность вырастет до $140 млрд.

1 июня о готовящейся четырехлетней программе поддержки Украины сообщила Financial Times, но тогда не была известна конкретная сумма и механизмы оказания помощи.

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