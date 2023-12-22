Портнов виграв суд у ЦПК. Його не можна називати "колаборантом" і "зрадником"

Портнов заявив, що його не можна називати "проросійським", адже він виїхав до Росії, коли "війни в Україні не було"

Андрій Портнов (фото - скриншот з відео)

Печерський райсуд Києва зобов'язав Центр протидії корупції та компанію Оптік Глобал Груп (попередня назва "Українська правда") спростувати інформацію, що колишній заступник Адміністрації президента Андрій Портнов є "колаборантом", "зрадником" і "проросійським діячем". Відповідне рішення 13 грудня ухвалив суддя Сергій Вовк, передає LIGA.net.

На думку Портнова, УП поширила неправдиву інформацію, розмістивши на своєму сайті колонку ЦПК, у якій йшлося про те, що Портнов є "проросійським діячем, колаборантом, зрадником, поплічником Росії, до якого повинні бути застосовані персональні санкції та конфісковані активи". (Тут і далі в тексті в лапках – цитати з рішення суду).

Портнов надав суду письмові відповіді від Служби безпеки та Нацполіції, згідно з якими він ніколи не притягався за наведеними вище фактами до кримінальної відповідальності. Тому поширена у ЗМІ інформація про те, що він є "колаборантом та зрадником", не відповідає дійсності.

Представник Портнова в суді пояснив, що його виїзд у лютому 2014-го саме до Росії обумовлений введенням санкцій Євросоюзу, а також заявами тодішньої української влади про можливе затримання.

"На день виїзду позивача з України до РФ війни на території України не було, тому перебування на території Росії у той період не означало підтримку її політики", – заявив адвокат Портнова.

Суд погодився з аргументами Портнова і задовольнив його позов.

ЦПК буде подавати апеляційну скаргу, повідомив у коментарі LIGA.net юрист організації Олексій Бойко.

"Там очевидно заангажоване рішення. Певні твердження, які взагалі не стосуються предмета спору, переписані "під копірку" з документів позивача... Як позов, так і саме рішення базуються на вирваних із контексту словах із самої статті, що спотворює зміст. Але, як і сама стаття містить оцінку подій, тобто оціночні судження, які не спростовують суди, так і виривання слів із контексту робить це ще більш оціночним судженням", – додав юрист.

У 2019 році суддя Вовк також задовольнив позов Портнова і постановив стягнути на користь останнього 7 млн грн з держбюджету.