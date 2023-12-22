Портнов выиграл суд у ЦПК. Его нельзя называть "коллаборантом" и "изменником"

Портнов заявил, что его нельзя называть "пророссийским", ведь он уехал в Россию, когда "войны в Украине не было"

Андрей Портнов (фото – скриншот с видео)

Печерский райсуд Киева обязал Центр противодействия коррупции и компанию Оптик Глобал Групп (предыдущее название "Украинская правда") опровергнуть информацию, что бывший заместитель Администрации президента Андрей Портнов является "коллаборантом", "изменником" и "пророссийским деятелем". Соответствующее решение 13 декабря принял судья Сергей Вовк, передает LIGA.net.

По мнению Портнова, УП распространила недостоверную информацию, разместив на своем сайте колонку ЦПК, в которой говорилось, что Портнов является "пророссийским деятелем, коллаборантом, предателем, приспешником России, к которому должны быть применены персональные санкции и конфискованы активы". (Здесь и дальше по тексту в кавычках – цитаты с решения суда).

Портнов предоставил суду письменные ответы от Службы безопасности и Нацполиции, согласно которым он никогда не привлекался по вышеуказанным фактам к уголовной ответственности. Поэтому распространенная в СМИ информация о том, что он "коллаборант и предатель", не соответствует действительности.

Представитель Портнова в суде пояснил, что его выезд в феврале 2014-го именно в Россию обусловлен введением санкций Евросоюза, а также заявлениями тогдашних украинских властей о возможном задержании.

"На день выезда истца из Украины в РФ войны на территории Украины не было, поэтому пребывание на территории России в тот период не означало поддержки ее политики", — заявил адвокат Портнова.

Суд согласился с аргументами Портнова и удовлетворил его иск.

ЦПК будет подавать апелляционную жалобу, сообщил в комментарии LIGA.net юрист организации Алексей Бойко.

"Там очевидно заангажированное решение. Определенные утверждения, вообще не касающиеся предмета спора, переписаны "под копирку" из документов истца... Как иск, так и само решение базируются на вырванных из контекста словах из самой статьи, что искажает содержание. Но, как и сама статья содержит оценку событий, то есть оценочные суждения, которые не опровергают суды, так и вырывание слов из контекста делает это еще более оценочным суждением", — добавил юрист.

В 2019 году судья Вовк также удовлетворил иск Портнова и постановил взыскать в пользу последнего 7 млн грн из госбюджета.

В марте 2023 года Портнов выиграл дело против "Схем" и 5 канала. Печерский суд назвал его "журналистом".

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