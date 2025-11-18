Посол США в НАТО заявив, що Європа має зайняти агресивнішу позицію щодо Росії

Метью Вітакер нагадав, що законопроєкт про санкції в Конгресі "просто чекає зеленого світла"

Метью Вітакер (Фото: Michael Reynolds / EPA)

Посол США в НАТО Метью Вітакер вважає, що європейські союзники повинні зайняти "більш агресивний" підхід до Москви та продовжити реалізацію планів щодо використання заморожених російських активів для фінансування воєнних зусиль України. Таку думку він висловив в інтерв’ю агентству Bloomberg.

Вітакер заявив, що виділення коштів стане "значним кроком" у підтримці фінансування Києва на "кілька років" в економічному і військовому плані.

"Але я думаю, що це також буде вказувати на новий крок – агресивнішу політику Європи. Зараз саме час діяти сміливо", – сказав посадовець.

Медіа нагадало, що Європейський Союз намагається узгодити план використання заморожених активів задля забезпечення кредитного фінансування України. Бельгія, у якій зберігається більшість активів компанії Euroclear, висловила заперечення. Країна говорить про перспективи російських судових позовів і каральних заходів.

Президент Володимир Зеленський минулого тижня заявив Bloomberg, що цей план – питання виживання.

Водночас Вітакер сказав, що США і далі шукають можливості для переговорів для врегулювання війни Росії проти України. "Нищівний" законопроєкт про санкції в Конгресі "просто чекає зеленого світла", додав він, зазначивши, що президент Штатів Дональд Трамп його підтримує і, можливо, захоче внести до нього Іран.

Ідею "репараційної позики" в розмірі до 140 млрд євро, що базується на грошових залишках російських заморожених активів, висунули 10 вересня.

Завдяки "репараційному кредиту" Україна могла б отримувати 45 млрд євро щороку протягом наступник трьох років.

13 листопада міністри фінансів країн ЄС під час обговорення дійшли згоди, що використання заморожених активів РФ є найефективнішим з трьох варіантів, які розглядає ЄС для допомоги Україні.