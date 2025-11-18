Посол США в НАТО заявил, что Европа должна занять более агрессивную позицию по России

Мэтью Уитакер напомнил, что законопроект о санкциях в Конгрессе "просто ждет зеленого света"

Мэтью Уитакер (Фото: Michael Reynolds / EPA)

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер считает, что европейские союзники должны занять "более агрессивный" подход к Москве и продолжить реализацию планов по использованию замороженных российских активов для финансирования военных усилий Украины. Такое мнение он высказал в интервью агентству Bloomberg.

Уитакер заявил, что выделение средств станет "значительным шагом" в поддержке финансирования Киева на "несколько лет" в экономическом и военном плане.

"Но я думаю, что это также будет указывать на новый шаг – более агрессивную политику Европы. Сейчас самое время действовать смело", – сказал чиновник.

Медиа напомнило, что Европейский Союз пытается согласовать план использования замороженных активов для обеспечения кредитного финансирования Украины. Бельгия, в которой хранится большинство активов компании Euroclear, выступила с возражениями. Страна говорит о перспективах российских судебных исков и карательных мер.

Президент Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил Bloomberg, что этот план – вопрос выживания.

В то же время Уитакер сказал, что США продолжают искать возможности для переговоров для урегулирования войны России против Украины. "Сокрушительный" законопроект о санкциях в Конгрессе "просто ждет зеленого света", добавил он, отметив, что президент Штатов Дональд Трамп его поддерживает и, возможно, захочет включить в него Иран.

Идею "репарационного займа" в размере до 140 млрд евро, базирующегося на денежных остатках российских замороженных активов, выдвинули 10 сентября.

Благодаря "репарационному кредиту" Украина могла бы получать 45 млрд евро ежегодно в течение следующих трех лет.

13 ноября министры финансов стран ЕС при обсуждении пришли к согласию, что использование замороженных активов РФ – самый эффективный из трех вариантов, которые рассматривает ЕС для помощи Украине.