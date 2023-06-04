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З'явилось нове фото командирів з Азовсталі: з ними в Туреччині зустрівся Стефанчук

Этот материал также доступен на русском
04.06.2023, 10:00
З'явилось нове фото командирів з Азовсталі: з ними в Туреччині зустрівся Стефанчук - Фото
Фото: Руслан Стефанчук / Facebook

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, який приїхав до Туреччини на інавгурацію президента Реджепа Таїпа Ердогана, зустрівся з командирами з Азовсталі, яких звільнили з російського полону з умовою, що вони до кінця війни залишатимуться в Туреччині під гарантіями захисту. Про це повідомила пресслужба Стефанчука.

Йдеться про командира полку Національної гвардії "Азов" Дениса Прокопенка (Редіс), його заступника Святослава Паламара, в. о. командира 36 окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського (Волина), старшого офіцера Азова Олега Хоменка і командира 12 бригади НГУ Дениса Шлега.

"Усі наші захисники сповнені рішучості продовжувати боротьбу та прагнуть повернутися додому", – заявив Стефанчук.

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Андрій Водяний
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