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Появилось новое фото командиров с Азовстали: с ними в Турции встретился Стефанчук

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2023, 10:00
Появилось новое фото командиров с Азовстали: с ними в Турции встретился Стефанчук - Фото
Фото: Руслан Стефанчук / Facebook

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, приехавший в Турцию на инаугурацию президента Реджепа Тайипа Эрдогана, встретился с командирами с Азовстали, которых освободили из российского плена с условием, что они до конца войны будут оставаться в Турции под гарантиями защиты. Об этом сообщила пресс-служба Стефанчука.

Речь идет о командире полка Национальной гвардии "Азов" Денисе Прокопенко (Редис), его заместителе Святославе Паламаре, и.о. командира 36 отдельной бригады морской пехоты Сергее Волынском (Волина), старшем офицере Азова Олеге Хоменко и командире 12 бригады НГУ Денисе Шлеге.

"Все наши защитники полны решимости продолжать борьбу и стремятся вернуться домой", – заявил Стефанчук.

Читайте также: Герои Азовстали возвращаются домой. Что известно о наибольшем обмене войны

Андрей Водяный
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