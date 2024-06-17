Експрацівник МОН висміяв незалежність України – його звільнено, правоохоронці повідомили про підозру

Фото: Поліція Києва

Колишньому працівнику Міністерству освіти і науки, який у публікації висміяв незалежність України, повідомили про підозру у приниженні національної честі та гідності українців. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

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Правоохоронці встановили, що чоловік на власній сторінці в Facebook розмістив публікацію із заголовком "Про выход Украины и прибалтийских республик из состава СССР. Лонгрид".

Зокрема, у дописі підозрюваний зауважував, що незалежність не всім колишнім республікам СРСР пішла на користь, а незалежність України назвав "кидаловом".

Він також розкритикував листівки, які агітували голосувати за вихід України з СРСР 1 грудня 1991 року, стверджуючи, що люди голосували не за незалежність, а за обіцянки швидкого збагачення, написали правоохоронці.

За даними прокурорів – посадовця звільнили з МОН за результатами дисциплінарного провадження, розпочатого одразу після публікації.

Фото: Поліція Києва

Чоловіку повідомлено про підозру за фактом вчинення умисних дій, спрямованих на приниження національної честі та гідності.

Фото: Поліція Києва

Санкція статті передбачає штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п’яти років, чи позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.