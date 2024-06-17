Експрацівник МОН висміяв незалежність України – його звільнено, правоохоронці повідомили про підозру
Колишньому працівнику Міністерству освіти і науки, який у публікації висміяв незалежність України, повідомили про підозру у приниженні національної честі та гідності українців. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.
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Правоохоронці встановили, що чоловік на власній сторінці в Facebook розмістив публікацію із заголовком "Про выход Украины и прибалтийских республик из состава СССР. Лонгрид".
Зокрема, у дописі підозрюваний зауважував, що незалежність не всім колишнім республікам СРСР пішла на користь, а незалежність України назвав "кидаловом".
Він також розкритикував листівки, які агітували голосувати за вихід України з СРСР 1 грудня 1991 року, стверджуючи, що люди голосували не за незалежність, а за обіцянки швидкого збагачення, написали правоохоронці.
За даними прокурорів – посадовця звільнили з МОН за результатами дисциплінарного провадження, розпочатого одразу після публікації.
Чоловіку повідомлено про підозру за фактом вчинення умисних дій, спрямованих на приниження національної честі та гідності.
Санкція статті передбачає штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п’яти років, чи позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
- 29 серпня 2023 року повідомлялося, що в Міністерстві освіти і науки України розпочали дисциплінарне провадження щодо співробітника МОН Андрія Василенка. Чиновник поставив під сумнів бажання українців вийти з СРСР на початку 1990-х та підтримує радянську окупацію.