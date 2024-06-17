Экс-работник МОН высмеял независимость Украины – правоохранители сообщили о подозрении
Бывшему работнику Министерства образования и науки, который в публикации высмеял независимость Украины, сообщили о подозрении в унижении национальной чести и достоинства украинцев. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
В частности, в заметке подозреваемый отмечал, что независимость не всем бывшим республикам СССР пошла на пользу, а независимость Украины назвал "кидаловом".
Он также раскритиковал листовки, которые агитировали голосовать за выход Украины из СССР 1 декабря 1991 года, утверждая, что люди голосовали не за независимость, а за обещания быстрого обогащения, написали правоохранители.
По данным прокуроров – чиновника уволили из МОН по результатам дисциплинарного производства, начатого сразу после публикации.
Мужчине доложено о подозрении по факту совершения умышленных действий, направленных на унижение национальной чести и достоинства.
Санкция статьи предусматривает штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
- 29 августа 2023 года сообщалось, что в Министерстве образования и науки Украины начали дисциплинарное производство в отношении сотрудника МОН Андрея Василенко. Чиновник поставил под сомнение желание украинцев выйти из СССР в начале 1990-х и поддерживает советскую оккупацию.