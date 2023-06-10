Представник ГУР: Жабу Буданова поки не залучали до спецоперацій

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов на жартівливе запитання ведучої телемарафону щодо жаби керівника ГУР Кирила Буданова в контексті "сарани-саперів", "кенгуру-гвалтівників" і акули з Хургади відповів, що жаба поки не брала участі у спецопераціях управління.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Журналістка жартома поставила запитання про "сарану-саперів, загони спеціально навчених кенгуру-гвалтівників і акул", які нібито має на озброєнні військова розвідка для протидії РФ. Вона поцікавилася, де всю цю "армію" ховає Буданов і коли буде задіяно жабу, яку в якості домашньої тварини він тримає в своєму кабінеті.

"Де тримає жабу, всі бачили в інтерв'ю. Поки що вона не була помічена у реалізації активних заходів і спецоперацій", – також жартома відповів Юсов.

"Це справді і смішно, і гірко, бо подібні маразми про бойових комарів не можна уявити собі у цивілізованому суспільстві, де розвинене критичне мислення, але в умовній Північній Кореї можна пояснити, що ти полетів у космос і виграв чемпіонат світу з футболу. Сучасна московщина, яка наразі називається РФ, до того стану вже наблизилась", – сказав представник ГУР.

Він спрогнозував, що протверезіння російського суспільства настане і "буде дуже боліти голова з похмілля".

У жовтні 2022 року країна-окупант Росія вкинула новий фейк про США та Україну. Якщо раніше у РФ закликали до "десатанізації", то 28 жовтня на засіданні Ради Безпеки ООН постійний представник Москви при цій організації Василь Нєбєнзя заявив про "бойових комарів" американців. На думку влади України, "лікувати пацієнта вже пізно".

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.