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Представитель ГУР: Жабу Буданова пока не привлекали к спецоперациям

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2023, 22:37
Представитель ГУР: Жабу Буданова пока не привлекали к спецоперациям - Фото
Кирилл Буданов (Фото: Офис президента)

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов на шутливый вопрос ведущей телемарафона по поводу жабы руководителя ГУР Кирилла Буданова в контексте "саранчи-саперов", "кенгуру-насильников" и акулы из Хургады ответил, что лягушка пока не участвовала в спецоперациях управления.

Журналистка в шутку задала вопрос о "саранче-саперах, отрядах специально обученных кенгуру-насильников и акул", якобы имеющихся на вооружении военной разведки для противодействия РФ. Она поинтересовалась, где всю эту "армию" прячет Буданов и когда будет задействована жаба, которую в качестве домашнего животного он держит в своем кабинете.

"Где держит жабу, все видели в интервью. Пока она не была замечена в реализации активных мероприятий и спецопераций", – также в шутку ответил Юсов.

"Это действительно и смешно, и грустно, потому что подобные маразмы о боевых комарах нельзя представить себе в цивилизованном обществе, где развито критическое мышление, но в условной Северной Корее можно объяснить, что ты улетел в космос и выиграл чемпионат мира по футболу. Современная московщина, которая сейчас называется РФ, к этому состоянию уже приблизилась", – сказал представитель ГУР.

Он спрогнозировал, что отрезвление российского общества наступит и "будет очень болеть голова с похмелья".

  • В октябре 2022 года страна-оккупант Россия вбросила новый фейк о США и Украине. Если раньше в РФ призывали к "десатанизации", то 28 октября на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Москвы при этой организации Василий Небензя заявил о "боевых комарах" американцев. По мнению властей Украины, "лечить пациента уже поздно".

Вадим Ребрина
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гур моКирилл Будановандрей юсов
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