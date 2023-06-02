RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Прем'єр Вірменії: Ми – не союзники Росії у війні з Україною

Этот материал также доступен на русском
02.06.2023, 13:20
Прем'єр Вірменії: Ми – не союзники Росії у війні з Україною - Фото
Нікол Пашинян (Фото: ЕРА)

Вірменія не є союзником Росії у її війні проти України. Про це у травневому інтерв'ю чеському телеканалу CNN Prima News заявив прем'єр країни Нікол Пашинян.

"Ви сказали, що ми є союзниками Росії. Звичайно, вголос про це ніколи не говорилося, але, гадаю, це помітно. Ми не союзники Росії у війні з Україною", – сказав він.

Пашинян додав, що у Єревані сприймають російську агресію щодо України "тривожно", оскільки це "прямо впливає на всі наші взаємини".

Прем'єр країни також наголосив, що Захід вважає Вірменію союзником Росії, проте це має розбіжності з думкою самої Росії.

За його словами, Москва не вважає Єреван своїм союзником.

"Виходить, що ми нічиї союзники в цій ситуації, а значить, ми вразливі", – підкреслив Пашинян.

  • 27 грудня 2022 року Пашинян дорікнув російському диктатору Путіну в тому, що російська сторона не виконує досягнуті в листопаді 2020 року домовленості.

Читайте також: Кордони 1991 року. Вірменія готова визнати Карабах територією Азербайджану – Пашинян

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаВірменіянікол пашинян
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 