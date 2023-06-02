Премьер Армении: Мы – не союзники России в войне с Украиной
Армения не является союзником России в ее войне против Украины. Об этом в майском интервью чешскому телеканалу CNN Prima News заявил премьер страны Никол Пашинян.
"Вы сказали, что мы являемся союзниками России. Конечно, вслух об этом никогда не говорилось, но, думаю, это заметно. Мы не союзники России в войне с Украиной", – сказал он.
Пашинян добавил, что в Ереване воспринимают российскую агрессию к Украине "тревожно", поскольку это "прямо влияет на все наши отношения".
Премьер также подчеркнул, что Запад считает Армению союзником России, однако это имеет разногласия с мнением самой России.
По его словам, Москва не считает Ереван своим союзником.
"Получается, что мы ничьи союзники в этой ситуации, а значит мы уязвимы", – подчеркнул Пашинян.
- 27 декабря 2022 года Пашинян упрекнул российского диктатора Путина в том, что российская сторона не выполняет достигнутые в ноябре 2020 года договоренности.
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