Премьер Армении: Мы – не союзники России в войне с Украиной

Армения не является союзником России в ее войне против Украины. Об этом в майском интервью чешскому телеканалу CNN Prima News заявил премьер страны Никол Пашинян.

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"Вы сказали, что мы являемся союзниками России. Конечно, вслух об этом никогда не говорилось, но, думаю, это заметно. Мы не союзники России в войне с Украиной", – сказал он.

Пашинян добавил, что в Ереване воспринимают российскую агрессию к Украине "тревожно", поскольку это "прямо влияет на все наши отношения".

Премьер также подчеркнул, что Запад считает Армению союзником России, однако это имеет разногласия с мнением самой России.

По его словам, Москва не считает Ереван своим союзником.

"Получается, что мы ничьи союзники в этой ситуации, а значит мы уязвимы", – подчеркнул Пашинян.

27 декабря 2022 года Пашинян упрекнул российского диктатора Путина в том, что российская сторона не выполняет достигнутые в ноябре 2020 года договоренности.

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