Президент Литви та прем'єрка Латвії прибули до Києва – фото

Представники двох країн обговорять допомогу Україні і не тільки, йдеться в офіційних джерелах

Гітанас Науседа (Фото: x.com/GitanasNauseda)

Президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва з офіційним візитом, повідомив він у своїх соцмережах. Також до України прибула прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, повідомляє пресслужба уряду.

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"Щойно приїхав до Києва. Приємно повернутися й зустріти мого дорогого друга Володимира Зеленського на знак солідарності з Україною. Військова та економічна підтримка для України має вирішальне значення для захисту її суверенітету та територіальної цілісності", — написав литовський президент у мережі X.

У повідомленні латвійського уряду йдеться про те, що Евіка Сіліня пробуде з робочим візитом у Києва три дні до 13 вересня. Вона візьме участь у заходах та зустрічах, на яких обговорять майбутню військову, політичну, гуманітарну, фінансову та іншу підтримку Україні до її перемоги.

"Латвійське суспільство розуміє, що український народ героїчно і самовіддано захищається від зла – українці борються за свою землю, сім'ї, європейські цінності та європейську безпеку. Латвія – не лише уряд, а й усе наше суспільство – зберігатиме чітку та постійну підтримку України у боротьбі з агресором, а також її євроатлантичної інтеграції", — наголошує прем'єр-міністрка.