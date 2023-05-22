Президент Бразилії образився на Зеленського, що той не зустрівся з ним на саміті G7
Президент Бразилії Лула да Сілва образився на президента Володимира Зеленського через те, що той не зустрівся з ним на саміті G7 у Хіросімі, передає Globo. Зеленський на пресконференції сказав, що не зміг через розклад.
За словами бразильського лідера, у нього було призначено двосторонню зустріч з Зеленським, проте, він отримав інформацію, що президент затримується.
"Тим часом я прийняв президента В'єтнаму. Коли він поїхав, Україна не з'явилася. У Зеленського безумовно була інша зустріч. Я не був розчарований, я був засмучений, бо хотів би зустрітися з ним. Зеленський дорослий і знає, що робить", – сказав да Сілва.
Своєю чергою Зеленський повідомив, що не зміг зустрітися з бразильським колегою "через розклад".
"Я майже з усіма лідерами зустрівся, але в усіх свої графіки, і, думаю, через це ми не змогли зустрітися", – заявив він.
На запитання, чи розчарований він тим, що зустріч не відбулася, Зеленський відповів "Думаю, це його (Лулу да Сілву. – Ред.) розчарувало".
- 1 січня 2023 року під час розмови з головою Верхньої палати парламенту РФ Валентиною Матвієнко Лула да Сілва "висловив прагнення Бразилії до миру та знаходження сторонами спільної мови для припинення конфлікту".
- 11 лютого президент Бразилії запропонував залучити до переговорів РФ та України Китай та Індію.
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