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Президент Бразилії образився на Зеленського, що той не зустрівся з ним на саміті G7

Этот материал также доступен на русском
22.05.2023, 09:11
Президент Бразилії образився на Зеленського, що той не зустрівся з ним на саміті G7 - Фото
Лула да Сілва (Фото: ЕРА)

Президент Бразилії Лула да Сілва образився на президента Володимира Зеленського через те, що той не зустрівся з ним на саміті G7 у Хіросімі, передає Globo. Зеленський на пресконференції сказав, що не зміг через розклад.

За словами бразильського лідера, у нього було призначено двосторонню зустріч з Зеленським, проте, він отримав інформацію, що президент затримується.

"Тим часом я прийняв президента В'єтнаму. Коли він поїхав, Україна не з'явилася. У Зеленського безумовно була інша зустріч. Я не був розчарований, я був засмучений, бо хотів би зустрітися з ним. Зеленський дорослий і знає, що робить", – сказав да Сілва.

Своєю чергою Зеленський повідомив, що не зміг зустрітися з бразильським колегою "через розклад".

"Я майже з усіма лідерами зустрівся, але в усіх свої графіки, і, думаю, через це ми не змогли зустрітися", – заявив він.

На запитання, чи розчарований він тим, що зустріч не відбулася, Зеленський відповів "Думаю, це його (Лулу да Сілву. – Ред.) розчарувало".

  • 1 січня 2023 року під час розмови з головою Верхньої палати парламенту РФ Валентиною Матвієнко Лула да Сілва "висловив прагнення Бразилії до миру та знаходження сторонами спільної мови для припинення конфлікту".
  • 11 лютого президент Бразилії запропонував залучити до переговорів РФ та України Китай та Індію.

Читайте також: Президент Бразилії: Немає сенсу обговорювати, хто правий у війні Росії проти України

Мілана Головань
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