Президент Бразилії образився на Зеленського, що той не зустрівся з ним на саміті G7

Президент Бразилії Лула да Сілва образився на президента Володимира Зеленського через те, що той не зустрівся з ним на саміті G7 у Хіросімі, передає Globo. Зеленський на пресконференції сказав, що не зміг через розклад.

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За словами бразильського лідера, у нього було призначено двосторонню зустріч з Зеленським, проте, він отримав інформацію, що президент затримується.

"Тим часом я прийняв президента В'єтнаму. Коли він поїхав, Україна не з'явилася. У Зеленського безумовно була інша зустріч. Я не був розчарований, я був засмучений, бо хотів би зустрітися з ним. Зеленський дорослий і знає, що робить", – сказав да Сілва.

Своєю чергою Зеленський повідомив, що не зміг зустрітися з бразильським колегою "через розклад".

"Я майже з усіма лідерами зустрівся, але в усіх свої графіки, і, думаю, через це ми не змогли зустрітися", – заявив він.

На запитання, чи розчарований він тим, що зустріч не відбулася, Зеленський відповів "Думаю, це його (Лулу да Сілву. – Ред.) розчарувало".

1 січня 2023 року під час розмови з головою Верхньої палати парламенту РФ Валентиною Матвієнко Лула да Сілва "висловив прагнення Бразилії до миру та знаходження сторонами спільної мови для припинення конфлікту".

11 лютого президент Бразилії запропонував залучити до переговорів РФ та України Китай та Індію.

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