Президент Бразилии обиделся на Зеленского, что тот не встретился с ним на саммите G7

Президент Бразилии Лула да Силва обиделся на президента Владимира Зеленского из-за того, что тот не встретился с ним на саммите G7 в Хиросиме, передает Globo. Зеленский на пресс-конференции сказал, что не смог из-за расписания.

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По словам бразильского лидера, у него была назначена двусторонняя встреча с Зеленским, однако он получил информацию, что президент задерживается.

"Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда он уехал, Украина не появилась. У Зеленского безусловно была другая встреча. Я не был разочарован, я был расстроен, потому что хотел бы встретиться с ним. Зеленский взрослый и знает, что делает ", – сказал да Силва.

В свою очередь Зеленский сообщил, что не смог встретиться с бразильским коллегой "из-за расписания".

"Я почти со всеми лидерами встретился, но у всех свои графики, и, думаю, поэтому мы не смогли встретиться", – заявил он.

На вопрос, разочарован ли он тем, что встреча не состоялась, Зеленский ответил "Думаю, это его (Лулу да Силву. – Ред.) разочаровало".

1 января 2023 года во время разговора с главой Верхней палаты парламента РФ Валентиной Матвиенко Лула да Силва "выразил стремление Бразилии к миру и нахождение сторонами общего языка для прекращения конфликта".

11 февраля президент Бразилии предложил привлечь к переговорам РФ и Украины Китай и Индию.

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