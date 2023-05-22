UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Президент Бразилии обиделся на Зеленского, что тот не встретился с ним на саммите G7

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2023, 09:11
Президент Бразилии обиделся на Зеленского, что тот не встретился с ним на саммите G7 - Фото
Лула да Силва (Фото: ЕРА)

Президент Бразилии Лула да Силва обиделся на президента Владимира Зеленского из-за того, что тот не встретился с ним на саммите G7 в Хиросиме, передает Globo. Зеленский на пресс-конференции сказал, что не смог из-за расписания.

По словам бразильского лидера, у него была назначена двусторонняя встреча с Зеленским, однако он получил информацию, что президент задерживается.

"Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда он уехал, Украина не появилась. У Зеленского безусловно была другая встреча. Я не был разочарован, я был расстроен, потому что хотел бы встретиться с ним. Зеленский взрослый и знает, что делает ", – сказал да Силва.

В свою очередь Зеленский сообщил, что не смог встретиться с бразильским коллегой "из-за расписания".

"Я почти со всеми лидерами встретился, но у всех свои графики, и, думаю, поэтому мы не смогли встретиться", – заявил он.

На вопрос, разочарован ли он тем, что встреча не состоялась, Зеленский ответил "Думаю, это его (Лулу да Силву. – Ред.) разочаровало".

  • 1 января 2023 года во время разговора с главой Верхней палаты парламента РФ Валентиной Матвиенко Лула да Силва "выразил стремление Бразилии к миру и нахождение сторонами общего языка для прекращения конфликта".
  • 11 февраля президент Бразилии предложил привлечь к переговорам РФ и Украины Китай и Индию.

Читайте также: Президент Бразилии: Нет смысла обсуждать, кто прав в войне России против Украины

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийg7саммитобидалула да силва
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 