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Президент Чехії Павло: Росію треба розгромити, історичний досвід має мотивувати

Этот материал также доступен на русском
22.05.2023, 06:24
Президент Чехії Павло: Росію треба розгромити, історичний досвід має мотивувати - Фото
Петр Павел (Фото: EPA)

Президент Чехії Петр Павел закликав не відмовлятися від зусиль щодо розгрому Росії в Україні. Про це він заявив на Національному цвинтарі у Терезині, повідомляє Czech Radio.

За його словами, необхідно не відмовлятися від зусиль щодо розгрому Росії в Україні.

Він зазначив, що мотивацією для цього має бути історичний досвід.

Нещодавно Павел повідомив, що Чехія передасть Україні два радянські зенітно-ракетні комплекси "Куб" з "відносно великою" кількістю ракет.

Читайте також: Павел попередив: Китай не може бути посередником, він зацікавлений у довгій війні в Україні

Дмитро Гриниченко
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