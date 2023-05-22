Президент Чехії Павло: Росію треба розгромити, історичний досвід має мотивувати

Президент Чехії Петр Павел закликав не відмовлятися від зусиль щодо розгрому Росії в Україні. Про це він заявив на Національному цвинтарі у Терезині, повідомляє Czech Radio.

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За його словами, необхідно не відмовлятися від зусиль щодо розгрому Росії в Україні.

Він зазначив, що мотивацією для цього має бути історичний досвід.

Нещодавно Павел повідомив, що Чехія передасть Україні два радянські зенітно-ракетні комплекси "Куб" з "відносно великою" кількістю ракет.

Президенти Чехії та Словаччини 28 квітня приїхали до Києва та зустрілися з Зеленським.

Під час цього візиту Петр Павел також побував у Дніпрі.

Павел: Україні для успішних операцій найбільше потрібні боєприпаси, їх не вистачає.

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