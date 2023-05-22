Президент Чехии Павел: Россию нужно разгромить, исторический опыт должен мотивировать

Президент Чехии Петр Павел призвал не отказываться от усилий по разгрому России в Украине. Об этом он заявил на Национальном кладбище в Терезине, передает Czech Radio.

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По его словам, необходимо не отказываться от усилий по разгрому России в Украине.

Он отметил, что мотивацией для этого должен быть исторический опыт.

Недавно Павел сообщил, что Чехия передаст Украине два советских зенитно-ракетных комплекса "Куб" с "относительно большим" количеством ракет.

Президенты Чехии и Словакии 28 апреля приехали в Киев и встретились с Зеленским.

В ходе этого визита Петр Павел также побывал в Днепре.

Павел: Украине для успешных операций больше всего нужны боеприпасы, их не хватает.

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