Президент Чехии Павел: Россию нужно разгромить, исторический опыт должен мотивировать
22.05.2023, 06:24
Петр Павел (Фото: EPA)
Президент Чехии Петр Павел призвал не отказываться от усилий по разгрому России в Украине. Об этом он заявил на Национальном кладбище в Терезине, передает Czech Radio.
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По его словам, необходимо не отказываться от усилий по разгрому России в Украине.
Он отметил, что мотивацией для этого должен быть исторический опыт.
Недавно Павел сообщил, что Чехия передаст Украине два советских зенитно-ракетных комплекса "Куб" с "относительно большим" количеством ракет.
- Президенты Чехии и Словакии 28 апреля приехали в Киев и встретились с Зеленским.
- В ходе этого визита Петр Павел также побывал в Днепре.
- Павел: Украине для успешных операций больше всего нужны боеприпасы, их не хватает.
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