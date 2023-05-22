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Президент Чехии Павел: Россию нужно разгромить, исторический опыт должен мотивировать

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2023, 06:24
Президент Чехии Павел: Россию нужно разгромить, исторический опыт должен мотивировать - Фото
Петр Павел (Фото: EPA)

Президент Чехии Петр Павел призвал не отказываться от усилий по разгрому России в Украине. Об этом он заявил на Национальном кладбище в Терезине, передает Czech Radio.

По его словам, необходимо не отказываться от усилий по разгрому России в Украине.
Он отметил, что мотивацией для этого должен быть исторический опыт. 
Недавно Павел сообщил, что Чехия передаст Украине два советских зенитно-ракетных комплекса "Куб" с "относительно большим" количеством ракет. 

Читайте также: Павел предупредил: Китай не может быть посредником, ему выгодна долгая война в Украине

Дмитрий Гриниченко
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