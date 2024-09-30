Президент Латвії Рінкевичс впав з велосипеда та зламав руку – фото

Рінкевичс дістав травму 28 вересня під час їзди на велосипеді маршрутом Олайне-Дальбе-Олайне

Едгарс Рінкевичс (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс опублікував у Facebook фото себе із загіпсованою рукою. Він натякнув, що перелом стався внаслідок падіння з велосипеда.

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"Велосезон закінчено. Красно дякую доктору Крісу Розенбергу і персоналу травматології та ортопедії за допомогу не надто розумному пацієнту. Латвійські лікарі найкращі у світі", – написав Рінкевичс.

Як повідомляє латвійська газета LA.LV з посиланням на радника президента, Рінкевичс дістав травму 28 вересня під час їзди на велосипеді маршрутом Олайне–Дальбе–Олайне.

Наступного дня, 29 вересня, президент звернувся до лікарні травматології та ортопедії, де лікарі діагностували переломи та наклали гіпс.

Едгарс Рінкевичс (Фото: Facebook)

У 2022 році президент США Байден впав, коли спробував злізти з велосипеда після поїздки в парку неподалік свого помешкання на пляжі в штаті Делавер. Травм американський лідер не зазнав.

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