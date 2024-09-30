Президент Латвии Ринкевичс упал с велосипеда и сломал руку – фото

Ринкевичс получил травму 28 сентября во время езды на велосипеде по маршруту Олайне-Дальбе-Олайне

Эдгарс Ринкевичс (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс опубликовал в Facebook фото себя с загипсованной рукой. Он намекнул, что перелом произошел в результате падения с велосипеда.

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"Велосезон окончен. Красно благодарю доктора Криса Розенберга и персонала травматологической и ортопедии за помощь не слишком умному пациенту. Латвийские врачи лучшие в мире", – написал Ринкевичс.

Как сообщает латвийская газета LA.LV со ссылкой на советника президента, Ринкевичс получил травму 28 сентября во время езды на велосипеде по маршруту Олайне-Дальбе-Олайне.

На следующий день, 29 сентября, президент обратился в больницу травматологии и ортопедии, где врачи диагностировали переломы и наложили гипс.

Эдгарс Ринкевичс (Фото: Facebook)

В 2022 году президент США Байден упал, когда попытался слезть с велосипеда после поездки в парке недалеко от своего дома на пляже в штате Делавер. Травм американский лидер тогда не получил.

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