Прокуратура: Викрито службовця ТЦК, який торгував гуманітарними авто – фото

Військовослужбовець може провести за ґратами до семи років

Службовець ТЦК (Фото: vpzhr.gp.gov.ua)

В Тернопільській області затримали військовослужбовця районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за підозрою в продажі гуманітарних авто. Про це повідомила спецпрокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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За даними слідства, службовець ТЦК продавав авто, які були ввезені до України через благодійні фонди. Їх безплатно мали передавати військовим формуванням, але підозрюваний вирішив нажитися.

Слідчі встановили, що "покупців" він знайшов також серед військовослужбовців. За $13 200 він запропонував придбати три гуманітарні авто, які зберігав на території ТЦК: Opel Frontera, Jeep Grand Cherokee та Nissan X-Trail.

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46-річному службовцю ТЦК вже повідомили про підозру за фактом продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання значного прибутку під час воєнного стану. За це йому загрожує від п'яти до семи років за ґратами з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки.

Прокурори вже подали клопотання до суду, щоб військовослужбовця взяли під варту.

5 вересня ОГП викрив посадовця Міноборони, який "заробляв" на поранених військових. За хабар пропонував пришвидшити отримання виплат.

У Києві двоє військових влаштували "бізнес" – пропонували знайомим, які не хочуть служити, "вирішити питання". 6 вересня їх затримали та оголосили про підозру.

9 вересня керівник ТЦК та СП у Бучі отримав нову підозру. Йому інкримінують незаконне збагачення майже на 14,4 млн грн.

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