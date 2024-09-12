Прокуратура: Разоблачен служащий ТЦК, который торговал гуманитарными авто – фото

Военнослужащий может провести за решеткой до семи лет

Служащий ТЦК (Фото: vpzhr.gp.gov.ua)

В Тернопольской области задержан военнослужащий районного территориального центра комплектования и социальной поддержки по подозрению в продаже гуманитарных авто. Об этом сообщила спецпрокуратура в сфере обороны Западного региона.

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По данным следствия, сотрудник ТЦК продавал авто, которые были ввезены в Украину через благотворительные фонды. Их бесплатно должны были передавать военным формированиям, но подозреваемый решил нажиться.

Следователи установили, что "покупателей" он нашел также среди военнослужащих. За $13 200 он предложил купить три гуманитарных автомобиля, которые хранил на территории ТЦК: Opel Frontera, Jeep Grand Cherokee и Nissan X-Trail.

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46-летнему служащему ТЦК уже сообщили о подозрении по факту продажи товаров (предметов) гуманитарной помощи с целью получения крупной прибыли во время военного положения. За это ему грозит от пяти до семи лет за решеткой с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком на три года.

Прокуроры уже подали ходатайство в суд, чтобы военнослужащего взяли под стражу.

5 сентября ОГП разоблачил чиновника Минобороны, который "зарабатывал" на раненых военных. За взятку предлагал ускорить получение выплат.

В Киеве двое военных организовали "бизнес" – предлагали знакомым, не желающим служить, "решить вопрос". 6 сентября они были задержаны и объявлены о подозрении.

9 сентября руководитель ТЦК и СП в Буче получил новое подозрение. Ему инкриминируют незаконное обогащение почти на 14,4 млн. грн.

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