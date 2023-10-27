Путін "помер" для передвиборчої кампанії, це технологія, потім воскресне — Данілов
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що вкидання про нібито "смерть" диктатора Володимира Путіна є частиною передвиборчої кампанії в РФ. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
За його словами, подібні чутки — це спеціальна операція Кремля, який готує передвиборчу кампанію Путіна у такий спосіб.
Він нагадав, що у березні 2024 року на території РФ заплановано "вибори", на яких диктатор очікувано "переможе".
"І зараз за технологіями, які вони розробляють у такий спосіб – звертають увагу на нього, потім як Христос воскрес, так і у них Путін має воскреснути і повинен розпочинати тур по всій Росії. Ці технології зрозумілі", – сказав Данілов.
Чиновник наголосив, що рано чи пізно Путін помре, і висловив упевненість, що "з урахуванням ситуації такий процес незабаром відбудеться".
- 17 липня 2022 року командувач британської армії Ентоні Радакін заявив, що не довіряє чуткам про смертельні захворювання Путіна, він назвав ці чутки прийняттям бажаного за дійсне.
- На початку червня того ж року американське видання Newsweek написало, що, за даними розвідки США, Путін лікується від раку, а в березні на нього було скоєно замах.
- Головне управління розвідки України також заявляло, що Путін серйозно хворий на рак, а в Росії вже розпочався процес зміни влади.
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