Путін "помер" для передвиборчої кампанії, це технологія, потім воскресне — Данілов

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що вкидання про нібито "смерть" диктатора Володимира Путіна є частиною передвиборчої кампанії в РФ. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, подібні чутки — це спеціальна операція Кремля, який готує передвиборчу кампанію Путіна у такий спосіб.

Він нагадав, що у березні 2024 року на території РФ заплановано "вибори", на яких диктатор очікувано "переможе".

"І зараз за технологіями, які вони розробляють у такий спосіб – звертають увагу на нього, потім як Христос воскрес, так і у них Путін має воскреснути і повинен розпочинати тур по всій Росії. Ці технології зрозумілі", – сказав Данілов.

Чиновник наголосив, що рано чи пізно Путін помре, і висловив упевненість, що "з урахуванням ситуації такий процес незабаром відбудеться".

Раніше в мережі з'явилася нічим не підтверджена інформація про нібито "смерть" Путіна – швидше за все, це фейк, вкинутий російськими спецслужбами, оскільки подібні повідомлення публікували анонімні Telegram-канали з Росії, які в країні-агресорі контролюються Кремлем.

17 липня 2022 року командувач британської армії Ентоні Радакін заявив, що не довіряє чуткам про смертельні захворювання Путіна, він назвав ці чутки прийняттям бажаного за дійсне.

На початку червня того ж року американське видання Newsweek написало, що, за даними розвідки США, Путін лікується від раку, а в березні на нього було скоєно замах.

Головне управління розвідки України також заявляло, що Путін серйозно хворий на рак, а в Росії вже розпочався процес зміни влади.

Читайте також: "Хижаки знайдуть причину вбити вбивцю". Зеленський розповів, як у РФ впаде режим Путіна

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.